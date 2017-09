El Planetario reabrirá en La Normal

Guadalajara

En el marco del segundo informe de gobierno de Enrique Alfaro, el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, anunció que el planetario volverá a operar en la capital de Jalisco, en una zona más céntrica, de mayor acceso para los tapatíos y sus visitantes.



El ejecutivo, que estuvo presente en la sesión solemne en la que el alcalde de Guadalajara rindió su informe ante el pleno del ayuntamiento, destacó las obras que pronto destacarán en la capital de Jalisco, entre estas el paseo Alcalde, la Ciudad Creativa Digital, la Linea 3 de Tren Ligero y luego anunció la habilitación del planetario.



"Ese planetario donde observábamos parte de la astrología (sic), del universo, hoy quiero decirles que el planetario regresará a Guadalajara, en una plática tuvimos, decirle al presidente, que en donde se encontraba el parque de La Normal, una huella que vamos a desarrollar, para que haya más habitantes, regresará también el mayor espacio de tecnología e interacción para nuestros niños y jóvenes", indicó Sandoval Díaz.



Sobre el desempeño del alcalde, el gobernador indicó que reconoce el esfuerzo del gobierno que encabeza, "reconozco el esfuerzo y la tenacidad de este gobierno, su labor ha sido notoria y me queda claro, ha buscado enfatizar una ruta, la ruta de recuperar el orgullo de quienes aquí vivimos y que por nada cambiaríamos Guadalajara", señaló-



También mencionó que no todo ha sido coincidir entre sus ideas y gobiernos, "alcalde en muchos temas no hemos coincidido, y eso no debe ser raro, por el contrario, es sano, la democracia se trata de eso, de disentir y encontrar puntos de acuerdo, lejos de regatearle, tengo que reconocerle la labor en estos dos años de ciudad", de la misma forma, señaló estar seguro que Enrique Alfaro reconoce el gobierno que encabeza desde el ejecutivo estatal.



El gobernador del Estado y el alcalde de Guadalajara salieron con bandera blanca para este evento, ambos fueron cordiales uno con el otro en un recinto en el que Aristóteles ya había estado, frente a un gobernante que aspira al puesto que ahora, Sandoval ocupa.

