PC presentará plan de contingencia

A falta de obra para impedir inundaciones Protección Civil del estado presentará programa de contingencia en dos colonias de Altamira, para que los vecinos sepan cómo reaccionar en caso de lluvias fuertes y riesgo de inundación.

Pedro Granados, coordinador estatal, indicó que el problema de las inundaciones en los fraccionamientos Villas de Altamira y Villas de las Flores necesita una solución de fondo, es decir la creación de una obra hidráulica, sin embargo, ésta no quedará lista de inmediato, por eso están elaborando un plan de contingencia.

“Esa zona será sujeta a una solución de fondo, porque hay un proyecto pero hay que meterle recurso, lo que se hará por mientras es un plan de contingencia para una actuación rápida”.

Precisó que el documento que se les entregará a los vecinos en poco tiempo contiene las acciones que deberán tomar en caso de que se presente una lluvia copiosa, como la de octubre del año pasado y puedan ellos detectar si es que el agua va a subir tanto como para poner en riesgo sus viviendas.

Pedro Granados dijo que un problema en el área es el cárcamo, pues si se va la luz las bombas dejan de trabajar, por lo que se está buscando que cuenten siempre con una planta de energía externa o bien se tengan equipos adicionales que les permita sacar el agua rápido.

Pero además el otro problema en el área es que luego no hay personal de la Comapa en el cárcamo, que permita reaccionar cuando las bombas se apagan, por lo que es posible que se le enseñará a los vecinos la operación de estos equipos para que puedan ellos actuar.

“Para que no los agarre desprevenidos la lluvia, que sepan qué hacer si no hay luz para operar las bombas o si no hay personal de la Comapa que los vecinos sepan operar los equipos o que sepan dónde marcar, se los vamos a entregar por escrito”.

Asimismo precisó que se va a crear un comité de seguridad, para que ellos reciban la capacitación.

