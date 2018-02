Persisten plagas y problemas de salud en Solares

Guadalajara

Tras más de dos años y al menos ocho meses de presión y lucha por que ésta sea retirada, la granja de gallinas ponedoras detrás de una calle principal del fraccionamiento Solares, continúa trabajando, y siendo un problema para los vecinos; los olores fétidos, plagas de moscas y ratones y las enfermedades respiratorias persisten.

“Las autoridades siguen sin responder (…) aquí seguimos igual, no puedes abrir una puerta ni vivir sin moscas adentro, no ha cambiado nada”, dice Silvia Amado, una de las vecinas afectadas y quien ha luchado constantemente porque el problema se solucione.

Aunque todo el fraccionamiento padece de alguna forma u otra la presencia de la granja, son los que se encuentran sobre la avenida principal que da la espalda a esta, quienes más sufren, y más se han movilizado. Una de las últimas acciones emprendidas para tratar de retirar el espacio, perteneciente a Huevo Guadalupe, fue la unión con el grupo ambientalista SOMA, quienes en conjunto con el presidente de colonos, quien se les unió, llevarían a cabo encuestas y estudios del ambiente y personas, para demostrar las afectaciones que la granja ha tenido al fraccionamiento y sus habitantes, así como demandar en conjunto al ayuntamiento zapopano, Huevo Guadalupe y Tierra y Armonía, sin embargo al final el presidente se retiró del proyecto, echando abajo el apoyo del resto de los colonos.

“Los que están en la avenida no pertenecemos a la Asociación de Colonos, no tenemos derecho a nada porque no estamos en coto, pero pagamos más que los coto por servicios comunes y camellones”, lamenta Silvia, quien recuerda que decenas de oficios han sido enviados al ayuntamiento zapopano, sin respuesta concreta.

Ahora lo que buscan es una reunión entre ellos, el presidente de colonos y representantes de la constructora Tierra y Armonía, quien levantó Solares y prometió a los compradores que la granja se retiraría, y del gobierno municipal. De no concretarse, tomarían las calles para manifestarse, “ya que por la buena pues como que no”.

“Hicimos un oficio que vamos a llevar la próxima semana a la Asociación de Colonos, en el que vamos a poner un ultimátum, si no nos hacen caso para la fecha programada, nos queremos poner en el cruce de Paseo Solares y Paseo de la Luna, con los carros con mantas, que adviertan que no compren en solares por las plagas que tenemos”, detalla Amado.

TEMEN POR INTERVENCIÓN DE PARQUE

La vecina comentó además la preocupación que ahora ella y otro grupo de habitantes de Solares tienen ante la posibilidad de que uno de los parques del fraccionamiento sea destruido para construir en él oficinas.

Silvia señaló que el espacio verde sería donado por Tierra y Armonía al ayuntamiento de Zapopan para que éste lo continuara sosteniendo, sin embargo la donación no se ha dado y parece que ahora la constructora quiere levantar en el espacio las oficinas de la Asociación de Colonos.

“Queremos claridad en lo que está pasando”, reclama la mujer.

