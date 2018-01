Investigan expedición de placas apócrifas en Tamaulipas

Ciudad Victoria

Realiza el gobierno de Tamaulipas una investigación sobre la emisión de placas fraudulentas, informó Arturo Soto, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas al destacar que, por medio de filtros y candados ya lograron extirpar los pedimentos falsos de importación, pero aún falta mucho por hacer en las oficinas fiscales.

Señaló que en 2017 inició la investigación y aún no concluye, por lo que no puede revelar más datos, pero se irá a fondo para deslindar responsabilidades y que los culpables respondan a la autoridad.

También destacó que existen investigaciones en otros estados en torno a cómo se oferta de manera fraudulenta placas de diversos estados, en este sentido dijo que, el gobierno de Tamaulipas también va a presentar la denuncia correspondiente para identificar como logran estas mafias subir al Registro Público Vehicular (REPUVE) los datos de las unidades.

"Los tamaulipecos no se deben de dejar engañar, estamos en proceso de investigación, las placas no son reales no se realizan a través de las oficinas fiscales y es un proceso ilegal que puede traer consecuencias graves para quienes adquieren este tipo de placas", explicó,

Aseguró que en las oficinas fiscales ya lograron terminar con los empadronamientos falsos que se realizaban a través de facturas apócrifas o de pedimentos de importación falsos, porque es un hecho, la corrupción se había enquistado en las oficinas fiscales por ello hemos puesto filtros y candados para contrarrestar los procesos ilegales, aunque aún falta mucho por hacer pero en ese sentido estamos trabajando.

Aseveró que a partir de febrero iniciarán los operativos para verificar que los vehículos que circulan en el estado estén registrados en el padrón estatal vehicular.

Por último, dijo que gracias a las oportunidades que ofreció el gobierno 120 mil tamaulipecos regularizaron su situación vehicular.





JERR