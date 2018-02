Pese a mala calidad del aire, Feria de León clausura con 17 minutos de pirotecnia

León, Gto.

A pesar de que la calidad del aire no era satisfactoria, con 17 minutos de pirotecnia concluyó la Feria de las Sonrisas de León, Guanajuato.

Desde las 9:00 horas, de acuerdo con el Sistema Estatal de Calidad de Información de Calidad del Aire (SIECA), la estación de la Facultad de Medicina estaba en color amarillo, es decir, con calidad de aire no satisfactoria.

La situación no cambió en las siguientes horas; si no todo lo contrario, pues en el transcurso del día, la estación de CICEG cambió de Buena a No Satisfactoria, y así se mantuvo hasta las 20:00 horas de este martes, siendo la estación de la Clínica T21, la única con calidad Satisfactoria.

Pese a las recomendaciones del Instituto Estatal de Ecología, una de ellas que refiere, evitar todo tipo de quema, poco importó a los organizadores de la Feria, quienes cerraron esta fiesta con 17 minutos de fuegos artificiales.