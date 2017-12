Con banda y pirotecnia, estrena imagen la avenida Tonalá

Guadalajara

Con pirotecnia y música de la Inolvidable Banda Agua de la Llave, alrededor de un millar de personas disfrutaron la renovada imagen urbana de la avenida Tonalá, que fue inaugurada la noche de este martes por el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, en un ambiente mezcla de fiesta popular y mitin.



En más de 600 metros de la avenida Tonalá (antiguo camino Guadalajara-Tonalá), una de las arterias más importantes del municipio, se sustituyó el desgastado asfalto negro de los cuatro carriles por concreto hidráulico, tramo desde la calle Francisco I. Madero Jiménez a la calle Clavel. Además, a modo de amplio camellón, a lo largo de 500 metros lineales (hasta la avenida Tonaltecas), luce ahora el Paseo peatonal turístico “Los Guardianes de la Reina”.



Sandoval Díaz encabezó el encendido de la iluminación de este andador y develó la figura de Ehécatl, dios del viento, uno de los cuatro “Guardianes de la Reina” (lo serán las representaciones de los cuatro elementos); una las 72 esculturas que se podrán disfrutar, ya en totalidad en abril próximo.



“Tonalá no podía seguir siendo el traspatio de la zona metropolitana, no podían irse los recursos siempre sólo a Guadalajara o a Zapopan. Yo me comprometí con Tonalá, con sus familias y hoy estamos hablando con hechos, no con discursos. Hoy estamos entregando obras donde se ha hecho la inversión más grande de la historia de Tonalá en este gobierno”, destacó el mandatario estatal.



En un gran templete dispuesto frente al escenario donde después la famosa banda amenizó este festejo para los tonaltecas, el titular del Ejecutivo estatal resaltó que en su administración se ha hecho una inversión histórica en este municipio.



“Nosotros vamos a estar trabajando hasta el último día para trasformar Tonalá y sus colonias en beneficio de sus familias. Tonalá y los tonaltecas se lo merecen, más de 222 millones (invertidos) este año, casi mil 200 mdp en lo que va de nuestra administración… Pedimos que colaboren los vecinos en ver la calidad de la obra, porque no es lo que está arriba, es todo lo que viene también para distribuir agua, para evitar inundaciones, para dar mejores servicios”, dijo Aristóteles Sandoval a los tonaltecas congregados, entre quienes había muchos que llevaban pancartas de agradecimiento y no dejaban de lanzar porras al mandatario, al alcalde Sergio Chávez y también hubo porristas que acompañaron a los diputados de esta demarcación.



La renovación de la avenida Tonalá incluyó también el cambio de redes hidrosanitarias, banquetas con accesibilidad universal e iluminación led en todo el Paseo.



Previamente Sandoval Díaz develó el tótem o letras monumentales con el nombre del municipio en la avenida Tonaltecas, sobre la acera principal de la clínica 93 del IMSS.



La obra tuvo una inversión de 74 millones de pesos (mdp), recursos provenientes del Fondo Metropolitano 2016 y 2017. Durante su mensaje, el secretario de Infraestructura y Obra Pública, Netzahualcóyotl Ornelas, anunció que en 2018 arrancará una tercera y última fase, con una inyección adicional de 32 millones de pesos. La

Oficina de Visitantes y Convenciones y el municipio se harán cargo de la parte de las esculturas todas realizadas por artistas tonaltecas con inversión privada de 10 mdp.



Así, tras los discursos siguió la fiesta, en la que no faltó vendimia de algodones de azúcar, frituras y otros antojitos.





CLAVES

De estreno en av. Tonalá



59 luminarias en laterales

180 luminarias en jardineras

700 bolardos

8 semáforos regulares y dos auditivos

160 señalamientos verticales

2,600 metros lineales de baja tensión

1,200 metros lineales de media tensión

460 metros lineales de tubería de agua potable

460 metros lineales de drenaje

300 metros lineales de colector pluvial.



