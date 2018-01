Piden a Gobernador retirar Fuerza Coahuila de Ocampo

Coahuila

El presidente del Comité Municipal de Movimiento de Regenaración Nacional y asesor de la Presidente Municipal de Ocampo, Gustavo de la Rosa, hizo un llamado al Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, para que retire a Fuerza Coahuila de ese municipio.

Esto debido a las constantes violaciones a los derechos humanos de los habitantes.

Comentó que también estará buscando la intervención del Congreso del Estado, toda vez que el problema se ha acrecentado con el ingreso de la nueva administración municipal, encabezada por Narcedalia Ramírez Gaytán, quien no aceptó al Mando Único que tenía el anterior gobierno municipal.

“Me pidió la Presidenta Municipal que viniéramos a atender el Problema al C-3, con Saúl Garduño, hay una molestia muy marcada de la gente del Gobierno del Estado porque los ciudadanos hemos señalado con mucha certeza los abusos de Fuerza Coahuila, incluso este señor me permitió cruzar cuatro palabras con él y después ya no me permitió estar en la reunión”, dijo.

Del mismo modo, explicó que acudió a la Comisión Estatal de Seguridad para dejar papelería de los aspirantes a policías, y en lo que se realizan las evaluaciones de control y confianza, de los nuevos elementos, los ciudadanos se organizarán en brigadas ciudadanas de seguridad, para respaldar a la Presidenta Municipal en este ámbito, previniendo los delitos, pues rechazan de manera contundente la presencia de Fuerza Coahuila.

rcm