Exigen oncólogo a IMSS, tienen un mes sin atención

La mañana de este martes, cuatro pacientes con diagnostico de Cáncer, se manifestaron a las afueras del hospital de Zona número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Nuevo Laredo , debido a que hace más de 30 días el Oncólogo dejo de consultar. Las manifestantes, aseguraron que la situación de salud que viven ha empeorado por lo que exigen una respuesta urgente por parte de la institución de salud.

"Hace tres años me detectaron cáncer, ya tengo tratamiento, ahorita ya tengo cáncer en un pulmón, y estamos en espera porque ahora nos dicen que nos van a mandar a Mante, que porque en Monterrey ya está saturado, y no hay lugar, por lo que exigimos un Oncólogo aquí, porque estábamos bien, ya tenemos un mes sin que tengamos un Oncólogo aquí", mencionó Rafaela Ramírez, afectada.

Otras de las pacientes argumento que con la salud de las personas no se juega, ya que el cáncer avanza rápidamente y su vida está contra el tiempo.

"Nada más nos dicen que hay que esperar, pero a que, ¿a morir?, ya le hemos presentado quejas al director, y nos dice que hay que esperar que va a conseguir citas en Mante y Matamoros, sin embargo, con la vida no se debe de jugar, nosotros ya tenemos como un mes que no nos atiende el Oncólogo, y pues el tratamiento por fuera es muy caro, el doctor no tenemos queja porque estando aquí nos atiende, pero está incapacitado", mencionó, Leticia Mendoza, madre de paciente afectado.

Por su parte Alejandro Soto Villa, Director del Hospital de Zona 11 del IMSS, confirmo que el médico Oncólogo se encuentra incapacitado debido a un accidente que sufrió, pero que en ningún momento a los pacientes se les ha negado atención médica, además señalo que serán canalizados a instituciones homologas en Monterrey, Nuevo León, ciudad Mante y Matamoros en Tamaulipas, para que continúen con su tratamiento en lo que se restablece el servicio médico.