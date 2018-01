Piden ONG aclarar anomalías en Ecovía

Monterrey

La asociación civil Únete Pueblo exigió al Gobierno del Estado aclarar diversas anomalías en el servicio de la Ecovía, luego de que MILENIO Monterrey publicara que operan 80 unidades diarias pese a que el ahora gobernador con licencia, Jaime Rodríguez Calderón, se comprometió hace un año a que habría 150 camiones en el 2018.

En noviembre de 2017 el colectivo Únete Pueblo tramitó un juicio de inconformidad y un recurso de revisión ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León debido a que el Gobierno Estatal no entregó información sobre los ingresos e inversiones de la Ecovía durante el año que estuvo en requisa.

TE RECOMENDAMOS: Exige Cadhac responsabilizar a Estado por muertes en penal

Rocío Montalvo, vocera de la ONG, consideró que el Estado ha actuado bajo la simulación y por ello no quiere rendir cuentas a los ciudadanos.

Argumentó que han cuestionado a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, responsable directa de la operación de la Ecovía, sobre diversas anomalías pero no han encontrado respuesta.

"Creemos que la requisa fue más un acto mediático, pues ya visiblemente hay mucha opacidad en ese sentido y si a eso anexamos que la tarifa es totalmente excesiva, nos lleva arriba de una tarifa de 13 pesos con un aumento mensual de 5 centavos por 20 años y al regresar la requisa sin haber dado cumplimiento sin entregar un servicio acorde a la demanda de los usuarios pues deja mucho que desear por parte de la autoridad.

"Solamente ha sido un gobierno de simulaciones porque no solamente la Ecovía tiene ese déficit, sino el Metrorrey, el transporte público, la agencia ha hecho simulaciones con los consorcios inversiones en transporte público y pues estamos muy atrasados", indicó.

Enumeró por ejemplo que, además de la falta de unidades en el servició, tampoco se ve reflejada en la realidad la inversión de 25 millones en segregadores y mantenimiento para la Ecovía anunciado anteriormente.

TE RECOMENDAMOS: CEDH investigará de oficio disturbios en penal

Expuso que en recorridos realizados por Únete Pueblo han observado que las unidades de doble piso que anunció el Estado se encuentran varadas sin alguna explicación.

Finalmente mencionó que la única manera de tener una garantía real en el servició de transporte es bajo la rendición de cuentas transparente por parte del Estado.

"Creemos que la transparencia es la parte fundamental para poder tener un servicio de calidad si no sabemos cuánto fue lo que ingresó a las arcas mientras el Gobierno lo tuvo en requisa la Ecovía si no sabemos en que invirtió, a pesar de que haya anuncios de inversión pues físicamente esto no se ve", concluyó.