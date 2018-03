Piden que el gobierno controle el transporte público

Guadalajara

El sistema de transporte público en Jalisco manejado por concesionarios nunca ha funcionado, ni funcionará, por lo que es necesario se implemente “un modelo que sea controlado directamente por el gobierno del estado, que cuente con un órgano de control que también esté compuesto por ciudadanos y operadores, que sea total y absolutamente abierto y transparente”.

Esa es una de las propuestas de diversos colectivos que se reunieron este sábado en Casa Jalisco con el objetivo de “construir la soluciones al transporte público”, en torno al paro camionero que padece la ciudad desde el pasado jueves por parte de los transportistas, que piden se incremente la tarifa del transporte público a 10 pesos.

“Gobierno del estado, atiende a la historia que te demuestra que concesionarias de servicio jamás ha sido una solución, porque jamás ha servido desde que se fundó, entonces cómo sigues haciendo lo mismo esperando resultados distintos”, cuestionó en el recinto Cecilia Jiménez, del Frente Común de Usuarios y Operadores del Transporte Público.

La representante destacó que han sido los propios transportistas quienes han señalado que el transporte con esa tarifa “ya no era un negocio. Bueno ya no es un negocio entonces adiós, bye. Si no te conviene, si no es rentable, si ya no es tan rentable como lo fue antes en la cual te hacías millonario, entonces retírate, hazte a un lado, y vamos exigiéndole a quien le tenemos que exigir”, que es el gobierno, el responsable de garantizar a sus ciudadanos un transporte digno, agregó.

En la protesta se señaló que si bien la transición al modelo ruta empresa prometía cambios y beneficios, el tiempo y la implementación de este modelo, han demostrado que es una transformación de forma y no de fondo, pues se sigue concesionando y el gobierno no termina de exigir total calidad en él, como el caso de la ruta 18 de marzo, que ya funciona bajo el nombre de ruta-empresa, sin prepago.

Por ello consideraron que este paro camionero debe ser el último que el gobierno permita, pues los concesionarios no consideraron ni al usuario ni a los choferes para hacerlo. “No les están pagando a los operadores “¿qué está haciendo la Secretaría de Trabajo? Nada”, lamenta Cecilia.

Los grupos que llegaron a Casa Jalisco fueron Comparte la Ciudad, Red Universitaria para la Movilidad, GDL en Bici, Laboratorio en Ruta, Movilidad Revolución, además del Frente Común de Usuarios y Operadores.

MC