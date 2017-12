Piden esclarecimiento del asesinato del diputado Saúl Galindo

Guadalajara

El esclarecimiento del asesinato del diputado local Saúl Galindo y cada uno de los homicidios y desapariciones registradas en Jalisco fue la petición que la 61 Legislatura del Poder Legislativo hizo a los poderes y niveles de gobierno. La encargada de hacer dicha petición fue la diputada Mónica Almeida, compañera de Galindo Plazola en la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

La legisladora fue la encargada de emitir un mensaje dentro del homenaje póstumo de cuerpo presente realizado en el pleno del Congreso de Jalisco. Galindo Plazola fue asesinado el día jueves en el municipio de Tomatlán, Jalisco, de donde era oriundo.

“Pedimos a los tres órdenes de gobierno trabajar sin tregua por cada una de las familias de nuestro Estado que sufren una pérdida ocasionada por la inseguridad y la violencia, que se resarzan los daños y que no sea asesinada ni una persona más. Los legisladores exigimos que se respete el estado de derecho, cero impunidad y se garantice el desarrollo de nuestra democracia en un ambiente de seguridad”, dijo.

Pidió que la Fiscalía General del Estado presente una estrategia para que se pueda garantizar la paz en la vida de los jaliscienses. De igual forma comprometió a sus compañeros diputados a realizar reformas para que se pueda lograr erradicar de raíz el problema de inseguridad en el estado. Aprovechó la presencia de Roberto López Lara, secretario general de Gobierno.

“Señor Roberto Lara, reconociendo todos los compromisos y la habilidad con la que ha trabajado por nuestro estado, estoy segura que estará haciendo una convocatoria para que los tres órdenes de gobierno integren una estrategia que nos dé garantías a todos los jaliscienses”, dijo Almeida.

Por su parte, Manuel Covarrubias, presidente nacional del PRD, también pidió que sea esclarecido dicho asesinato y afirmó que estará pendiente de las investigaciones que se sigan en Jalisco respecto al asesinato del legislador Saúl Galindo.

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado ha detectado tres líneas de investigación respecto al ataque el diputado. Hasta el momento no se ha precisado cuáles son dichas líneas. El Fiscal General, Raúl Sánchez Jiménez, descartó que la ejecución en contra de Galindo Plazola en Tomatlán tenga una relación con el asesinato de Salvador Magaña Martínez, coordinador de Movimiento Ciudadano en La Huerta, municipio que se encuentra a 2 horas y media de Tomatlán.

Por su parte, el secretario Roberto López Lara anunció que durante el mes de enero será celebrada una reunión con los presidentes de los partidos políticos en Jalisco. El motivo será el cómo blindar el proceso electoral del 2018 en la que se elegirá alcaldes, diputados locales y gobernador.

Quien también habló respecto a lo que ocurre en Tomatlán fue Jorge Luis Tello García, presidente municipal de dicho municipio. Reportó que recientemente fue celebrada una reunión de presidentes municipales de Costa Sur a la que fue invitado pues él forma parte de la región Costa Norte.

En dicha junta denunciaron que elementos de la Marina en el municipio no ha actuado conforme a derecho. Señaló que ingresan a domicilios particulares sin ninguna orden judicial y actúan sin ningún control en contra de la ciudadanía. Ahora la duda es si los elementos reportados pertenecen o no a la Secretaría de Marina.

“Ahora sí que no sabemos si son o no son marinos o son malhechores porque según los reportes que tenemos es cuando han hecho eso andan en carros que no son oficiales en revuelta con carros oficiales. Andan con tenis, andan con camisas que no son oficiales”, señaló el presidente municipal.

El cuerpo del diputado Saúl Galindo Plazola fue trasladado al municipio de Tomatlán. Este sábado, sus restos serán llevados a su rancho llamado El Paraíso. A las diez de la mañana habrá un acto solemne en la presidencia municipal y a las 12 será celebrada una misa para luego dar paso a la cristiana sepultura.

