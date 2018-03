Exigen en Ocoyucan se esclarezca homicidio de Varela

Puebla

Habitantes de Santa Clara Ocoyucan se manifestaron frente a la Fiscalía General del Estado (FGE), para exigir que se esclarezca el homicidio del precandidato del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), a esa alcaldía, Aarón Varela Martínez, y solicitaron que salga Antorcha Campesina de su municipio, pues aseguran que lo tienen “secuestrado”.

Por lo que uno de los manifestantes afirmó que no aceptarán la propuesta que les hizo Antorcha Campesina el jueves pasado, para que juntos realicen marchas para exigir el esclarecimiento del precandidato, pues por el contrario a lo que buscan, es que Antorcha Campesina salga de la alcaldía: “Antorcha aquí no cabe, la verdad lo que quiere el pueblo es que se vaya, ya no los queremos más”.

TE RECOMENDAMOS: Se manifiestan simpatizantes de Morena en Ocoyucan.

Se le preguntó si se tiene conocimiento de quién estaría detrás del homicidio de Aarón Varela Martínez y aseguró que, “la verdad para qué hablamos, ya sabemos quiénes son los causantes de que nuestro municipio esté secuestrado desde hace mucho tiempo, no necesitamos decir nombres, sabemos qué organización usa a Santa Clara Ocoyucan como plaza, el pueblo ya está harto de todas esas injusticias y queremos que se haga justicia en el asesinato”.

Una comisión de los manifestantes fue recibida por autoridades ministeriales que les informaría cuáles son las labores que han realizado desde el primero de marzo, cuando fue asesinado el precandidato del Movimiento Regeneración Nacional en las inmediaciones de Santa Clara Ocoyucan, cuando viajaba a bordo de su camioneta, con tres disparos, uno de los cuales impactó en la región del cuello de Aarón Varela Martínez.

AMV