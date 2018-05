Piden propuestas para presidir Comisión de Búsqueda de Personas

Toluca

La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos convocó colectivos de víctimas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil -especializadas en desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y búsqueda de personas-, para que propongan al titular de la comisión.

Esto con el fin de que la Comisión de Búsqueda de Personas de la entidad arranque formalmente sus trabajos para atender un problema que lacera a miles de familias, pues de acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en la entidad hay más de 3 mil 834 personas en esta condición.

El estado con más registros es Tamaulipas, con 5 mil 988 al mes de enero de este años, en segundo lugar está la entidad mexiquense y en tercero Jalisco con 3 mil 60 buscadas a través del fuero común, porque aparte hay otros 28 casos mexiquenses en el ámbito federal.

El plazo para registrar candidatos es de 10 días.

Esto se debe hacer en las oficinas de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, ubicada en Toluca, para que las propuesta que cumplan los requisitos serán remitidos al titular de la dependencia, quien lo comunicará al gobernador de la entidad.

La Secretaría deberá hacer públicos todos los perfiles en la página de internet de la Secretaría cuando concluya el registro para que cualquiera pueda constatar que de ahí sale el nombramiento del titular.

Entre los requisitos que debe cumplir la persona propuesta está: no haber cometido algún delito doloso, no estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier instancia pública federal o local, no desempeñarse como dirigente nacional o estatal en algún partido político dentro de los dos años previos.

Asimismo, debe tener título profesional, ser mexicano, contar con conocimientos y experiencia en derechos humanos y búsqueda de personas, y preferentemente con conocimientos en ciencia forense o investigación criminal.

Es necesario que cuente con experiencia en actividades profesionales, del servicio público, en la sociedad civil o académicas relacionadas con este tema, con una antigüedad de al menos dos años, así como tener conocimientos y experiencia en derechos humanos.

La persona que sea nombrado como titular no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.

