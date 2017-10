Sin estacionamiento, no hay festival Coordenada: Lemus

Guadalajara

A tan sólo dos días de que se lleve a cabo la cuarta edición del Festival Coordenada GDL en Parque Trasloma, el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, envió un mensaje claro a los organizadores: “Si no hay estacionamiento, no hay evento de Coordenada, tan sencillo como eso”.



El presidente municipal resaltó que prever con espacio para estacionar los vehículos es indispensable para este tipo de eventos. “El mínimo de cajones requerido que les estamos exigiendo para poder celebrar el concierto será de 2 mil lugares”, aseguró.



De hecho, se estaría ya trabajando en cumplir con la normativa de Zapopan. “Nosotros estamos obligando a que el organizador de este concierto masivo forzosamente brinde el servicio de estacionamiento a los asistentes. Lo que nos comunicaron el día de ayer (martes), fue que estaban llegando a acuerdos con Plaza del Sol y con el Colegio Guadalajara”, refirió Lemus.



El primer edil recordó que el Festival Coordenada GDL estaba previsto ya en el calendario aprobado por el gobierno municipal, programa que fenecerá en mayor de 2018. A partir de este mes ya no se darán más permisos para eventos masivos en Parque Trasloma, acuerdo al que se llegó tras las quejas vecinales por el ruido y otras molestias.



Lemus Navarro señaló que todos los demás permisos estarán sujetos a que se cumpla primero con el tema del estacionamiento.



Este año, el festival que se pretende realizar viernes 20 y sábado 21 contará con la participación de artistas y bandas cómo Phoenix, Garbage, The Chamanas, División Minúscula, Interpol, Molotov, Kinky, Paramore, Mon Laferte, Amandititita, Los Auténticos Decadentes, entre otras, y los organizadores continúan a todo vapor con la promoción del concierto.

