Piden esclarecer hechos violentos vs. morenistas

Toluca

El coordinador de la fracción de Morena en la LIX Legislatura mexiquense, Francisco Vázquez Rodríguez, pidió una profunda investigación para el esclarecimiento por el asesinato de la hija de Humberto Sanabria Luna, aspirante a la alcaldía de Teotihuacan por este partido y de quien se presume fue secuestrada.

El legislador señaló que harán un pronunciamiento ante el pleno legislativo, en el próximo periodo extraordinario de sesiones en donde aseguró que derivado del crecimiento de Morena en la zona, es indispensable la intervención de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

“Estamos indignados, no solamente porque era un compañero sino por los mexiquenses, esperamos que esto no vaya a resultar en una falsa o una nula investigación, hay que recordar el hecho del directivo de Televisa que, por cierto, por ser una persona pudiente se investigó de manera inmediata y a los ocho días fue detenido el culpable de acuerdo con el peritaje, esperemos que no se dé a notar en este caso que lo que mueve al país es el dinero”, dijo.

Destacó que el partido no cree en coincidencias ya que, hace unos días, Ramón Padilla, dirigente municipal de Morena también fue ultimado con varios disparos en pleno centro de Teotihuacan por lo que exigió que las investigaciones se lleven a cabo hasta sus últimas consecuencias.

“Hace menos de cuatro días un fundador de Morena, un protagonista del cambio verdadero, el compañero Ramón Padilla, de manera rara amanece sin vida también en este municipio. Tenemos claro qué es lo que está pasando allá, hay que revisar los números y ver que esa zona está creciendo considerablemente y es el área de Morena”, detalló.

Lamentó que los hechos violentos sean una constante en este sitio en donde alberga una de las zonas turísticas más importantes del Estado de México la cual, destacó, está siendo contaminada por la ola de violencia que azota al país.

“Sabemos que no corresponde a un factor político pero no creemos en coincidencias, no queremos pensar que solamente le pasa a los de Morena. Vamos a estar atentos, vigilantes, haremos un pronunciamiento el día lunes en la sesión extraordinaria para checar esa investigación, ya se solicitó de manera formal el esclarecimiento y la intervención de la Secretaría de Seguridad”, aseveró.

