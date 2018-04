Pide Alcalde trabajen 24/7 en la seguridad

León, Gto.

Cerca de la 1:00 de la tarde de este viernes, el gabinete de Geguridad, comandado por el secretario Luis Enrique Ramírez Saldaña, sostuvo su primera reunión con el alcalde interino, Luis Ernesto Ayala Torres, quien ha dado la instrucción que el personal de seguridad deben estar trabajando las 24 horas del día los siete días de la semana, por lo que deberán tener encendidos sus equipos telefónicos para ante cualquier emergencia que pudiera estarse dando.

Y es que fuentes cercanas confirmaron a MILENIO León que existen algunos funcionarios municipales que pese a la responsabilidad que tienen con la ciudadanía, no responden el llamado de sus superiores.

"Me pidió reunir a todo el gabinete de seguridad y la instrucción es muy clara, quiere a todos los directores trabajando las 24 horas y que, al final de cuentas, cero teléfonos apagados, hay que estar siempre, que al final en la Secretaría es la manera en la que estamos trabajando", explicó Ramírez Saldaña.

Además en la reunión realizada en el C4 se estuvo analizando la incidencia delictiva, así como los proyectos que se vienen realizando en la Secretaría de Seguridad.

"Él me ha pedido reuniones constantes con el Gabinete de Seguridad, que vamos a estar llevando a cabo, hoy es la primera, él toma protesta el día de ayer como alcalde e inmediatamente la exigencia es, hoy mismo participa en la graduación de los cadetes, es su primer acto que hace que es el fortalecimiento de la seguridad y posteriormente con la primera reunión que tiene es con el grupo de la Secretaría para fortalecer y ver la incidencia delictiva, proyectos que estamos haciendo ahorita y avances inmediatos", declaró Ramírez Saldaña.

Se suman 36 elementos a las fuerzas de la Policía

Desde este viernes la corporación de la Policía Municipal incorpora a sus filas a 36 nuevos elementos que forman parte de los cadetes graduados de la octava y novena generación; 23 hombres y 13 mujeres.

Durante su discurso, el alcalde interino, Luis Ernesto Ayala Torres, los exhortó a cumplir con su deber y no deshonrar la corporación, pero al mismo tiempo los invitó a seguirse capacitando para ser mejores.

"Queremos hombres dispuestos a servir plenamente, que piensen en que proteger a León es un orgullo, les pido que honren su uniforme, una buena policía no la hace el Gobierno, la hacen ustedes, vamos hacer que el trabajo todo lo vence... No le fallen a su familia y no le fallen a la sociedad que espera mucho de todos ustedes", dijo.

Al respecto, el secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña, los invitó a trabajar de manera coordinada con la sociedad para recuperar esa confianza que poco a poco se ha ido perdiendo.

"En tiempos donde padecemos de una descomposición social, el trabajo de la Policía es una de las herramientas para construir una ciudad segura, no me refiero a la parte operativa, sino al trabajo de prevención, en todos los niveles debemos reflexionar sobre nuestros policías", refirió.

Con estos cadetes suman ya cerca de 400 los policías que se han incorporado a la corporación en lo que va de la administración, dijo Luis Enrique Ramírez Saldaña, quien además, mencionó que al menos otras dos generaciones más de cadetes pudieran estar regresando en lo que resta de la actual administración, con el objetivo de llegar a los 500 policías.