Vigilarán a pescadores en Tamaulipas

El gobierno de Tamaulipas realiza una radiografía de todo el sector pesquero en la entidad, informó Raúl Ruiz Villegas, secretario del ramo en la entidad, al destacar que el estado ya cuenta con permiso federal para realizar inspección y vigilancia en los puntos de pesca de la entidad.

La intención del gobierno es dar certidumbre y seguridad a las familias que se dedican a esta actividad y regularizarla para el cuidado de las especies, que no pesquen especies pequeñas y que se permita que sigan siendo sustentable

Por ello, dijo que también se realiza un censo para conocer cuántos pescadores hay, cuántos están registrados, cuántos no, cuántos permisos tienen, cuántas personas dependen de ellos, estudios, seguro médico, algo que no se tiene en el estado.

Aseguró que ya se firmó un convenio de inspección y vigilancia con el gobierno federal, ello para poder realizar inspecciones en todo lo que concierne a agua dulce, lagunas, ríos en los puntos donde se realiza la pesca.

En este sentido, destacó que: "Se checa que traigan su permiso de pesca, que las redes que están utilizando sean las correctas, que las utilicen correctamente, que pesquen lo que dicen pescar, esto es llegar y verificar que tras tres toneladas de camarón ver qué sea camarón, cuál es la procedencia legal de este producto".

Señaló que se acaba de implementar el programa "Pesca Responsable" para evitar que saquen especies pequeñas que no estén permitidas, por falta de desarrollo como una jaiba de cinco centímetros que no les sirve pero que pueden llevar a la despicadora, por eso también se verifican las despicadoras para que no compren y procesen un producto que no deben, ya que si no hay comprador tampoco habrá quien pesque lo que nadie compra.

Por último, dijo que ya están con el ordenamiento en los puntos pesqueros de Matamoros, San Fernando, la Pesca, Altamira y Tampico, entre otros más.





