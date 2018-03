PES se queda sin recursos para gastos de campaña

Tlaxcala

Este fin de semana fue formalizada la postura del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), al determinar que el Partido Encuentro Social (PES) no tendrá financiamiento público para gastos de campaña rumbo al proceso electoral del 1 de julio.

Lo anterior con base al cumplimiento de la sentencia del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET), respecto al juicio 02/2018, el cual fue tramitado por el representante del PES, Cristián Salinas Hernández.

Y es que el líder estatal recurrió a dicha autoridad para denunciar la falta de respuesta ante su petición, pues requería recursos económicos para el instituto político y enfrentar los gastos del proceso electoral que se aproximan, sin embargo por el parte del ITE no había obtenido respuesta.

En cumplimiento a la petición, el TET respondió que no otorgarían recursos para la finalidad que se solicita, ya que en el pasado proceso el PES no obtuvo el 3 por ciento de la votación válida en la elección de diputados locales de mayoría relativa.

Cabe hacer mención que, en la elección 2015 – 2016, Encuentro Social obtuvo 14 mil 437 votos en la elección de diputados en Tlaxcala, lo que no representa ni el 2.7 por ciento del padrón electoral, al no cumplir con lo establecido en la Constitución y en la ley de Partidos Políticos en su artículo 95 y 85, este año el partido no recibirá recursos públicos

El líder estatal, en repetidas ocasiones, presentó solicitudes al organismo autónomo para que le fuera asignada una partida presupuestal en carácter de prerrogativas, pues sus aspirantes a diputados locales pretendían que el instituto político les apoyara para solventar gastos de campañas el próximo 1 de julio.

AMV