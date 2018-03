200 personas dejan muestras genéticas para buscar a familiares desaparecidos

Guadalajara

Alrededor de 200 personas que tienen un familiar desaparecido acudieron, a la clínica del varón en el primer día de recolección de muestras genéticas realizada por la Policía Federal. Los exámenes de ADN serán procesados e integrados a una base de datos que cotejará resultados genéticos de cadáveres no identificados a nivel nacional.

Ana, vive un calvario desde hace dos años y tres meses, cuando un familiar desapareció. Ha peregrinado por todas las morgues de Jalisco buscando a su ser querido. Se enteró por las redes sociales de la convocatoria realizada por la Procuraduría General de la República, para la obtención de muestras genéticas y decidió acudir en un nuevo intento por obtener datos que la conduzcan a localizar a su ser querido.

“He dado muestras de ADN aquí en el SEMEFO, tengo entendido que esa muestra sólo se cotejó con en una base local, por eso el venir aquí a dar el ADN, para que se busque más extensivamente en toda la república mexicana”, explicó

La mujer señaló, que durante el tiempo que buscado a su familiar se ha topado con un complejo muro burocrático que ha impedido la conformación de un banco único nacional de ADN.



“Lo que hace falta es una base de datos nacional, creo que ya tenemos muchísimo tiempo pidiéndola, no sé qué se necesita para hacer una base de datos nacional, no entiendo el por qué tiene que haber tantos tropiezos, no sé qué tan difícil sea, deberían de poner a unos estudiantes hacer la base de datos para que nos ayudarán”, señaló.

Ana, hace un llamado a quienes tengan un familiar extraviado para que acudan hasta el domingo, con un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, a la clínica del varón, a dejar una muestra genética.

“Es muy importante que vengan porque hay muchos cuerpos sin identificar y que uno no sabe si nuestros desaparecidos pueden estar entre esos cuerpos, claro que siempre tiene uno la esperanza de que no estén, pero también es una posibilidad, creo yo que no hay peor búsqueda que la que no se hace”, aseguró

Un integrante del colectivo Por Amor a Ellxs, quien prefirió omitir su nombre por cuestiones de seguridad, dijo que se realizaron diversas gestiones ante las autoridades federales para que llegará a Jalisco, el programa de toma de muestras de ADN.

“Se ha hecho en otros estados, en Michoacán, quiero pensar que les remordió la conciencia de que en Jalisco no había avances, decidieron venir, pero no les remordió tanto como tomar muestras en cada municipio, solamente en Guadalajara, el estado número tres en desapariciones”, mencionó

MC