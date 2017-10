Jalisco, uno de los estados con mayor impunidad en trata de personas: Rosi Orozco

Guadalajara

Jalisco ocupa uno de los deshonrosos primeros lugares del país como uno de los estados del país, donde mayor impunidad tiene el delito de trata de personas, denunció la activista Rosi Orozco.



“Aquí en Jalisco, desgraciadamente aquí hay una impunidad absoluta. No estamos viendo operativos en Jalisco; hay un crecimiento enorme del… comercio de personas para fines de prostitución… está por todos lados, se tolera con impunidad”, sostuvo.



En entrevista durante su visita a esta capital, donde participó en el foro Política Transversa organizado por el Tecnológico de Monterrey, Orozco indicó que el problema es que aun cuando la venta está “a vista de todo mundo, nadie hace nada”.



Niñas, niños, adolescentes, mujeres, se ofertan en diferentes canales, de redes sociales a los lugares de tolerancia tradicional, dijo la entrevistada quien desde 1990 se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos, particularmente a favor de las víctimas de trata de personas y el combate a este delito,.



Orozco comentó que en todo el mundo sólo el 1 por ciento de las víctimas de este delito son rescatadas, según refiere la organización A21 que este sábado ha convocado a una caminata mundial en contra de la trata de personas, a la que se suma Guadalajara, y otras 24 ciudades mexicanas más.



Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata, A.C., resaltó que el comercio de seres humanos representa 150 mil millones de dólares “que son producto del dolor más grande: de la explotación sexual, de la prostitución ajena, de la pornografía infantil, del trabajo forzado, niños reclutados para crímenes, matrimonios forzosos, tráfico de órganos y personas usadas como conejillos de indias y todas las formas en que una persona es un esclavo”.



La activista destacó que México en general es uno de los países donde más avances se han tenido contra la trata de personas, gracias en parte a la movilización de organismos civiles y a la participación ciudadana, en caminatas como la que se convoca.



El objetivo es promover la “cero tolerancia” a la trata de personas.



Sin embargo, la entrevistada comentó que falta mucho por hacer para concientizar a quienes participan del comercio de seres humanos. “Mucha gente es insensible a saber que cuando está comprando un ser humano, alguien está desapareciendo. Hay una familia sufriendo el gran dolor que tiene de no encontrar a su hijo, a su hija”, enfatizó.



“Vivo sin vida, duermo sin sueño, como sin hambre… me dijo una mamá, quien tiene desaparecida a su hija desde 2010”, compartió. Una niña de entonces nueve años, un caso de trata del que se sigue investigando.



En Guadalajara, la caminata que convoca A21 partirá de la glorieta de los Niños Héroes este sábado 14 en punto de las 10 de la mañana.

MC