Personajes del año 2016

Guadalajara

Ganó medalla de oro en Olimpiada Europea





Ella no necesitó emborracharse, insultar a otrapersona o armar un escándalo para ganarse el título de Lady. Tampoco requirió ganar una copa de futbol para acaparar la atención de los medios de comunicación.

Olga Medrano Martín del Campo fue nombrada#LadyMatemáticas por ser experta en Matemáticas,la materia que muchos odian y quizá pasaron de panzazo. Obtuvo la medalla de oro en la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas celebrada en el mes de abril en Busteni, Rumania.

Por dicho acto, la joven de 17 años se convirtióen una de los actores del 2016 en el estado de Jalisco. Olga no le ganó a ocho participantes más,sino que compitió contra 147 alumnos provenientes de 39 países.

Dicho concurso es dirigido para "niñas europeas,pero hay países invitados, entre ellos México,Japón y Estados Unidos, y nosotras ganamosdos importantes medallas", contó Olga Medrano el abril pasado, pues, además de su medalla de oro, Alka Xavier Earathu, originaria de Morelos,ganó la medalla de plata.

El éxito logrado por la joven tapatía tocó las altas esferas de la política de México. Fue recibida por el presidente Enrique Peña Nieto y visitó al gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval,también recibió un reconocimiento por parte del Congreso del Estado de Jalisco e incluso en otras partes del país.

Entre los objetivos planteados por Olga están el estudiar alguna carrera relacionada conlas Matemáticas en el Instituto Tecnológico deMassachusetts.

Arturo Ramírez Gallo/Guadalajara

Va más allá de la danza





Isaac Hernández, bailarín de ballet tapatío de sólo 26 años, es considerado el máximo exponente de la danza clásica en México y el bailarín masculino más relevante de la escena internacional. Las audiencias de diferentes partes del mundo han sido cautivadas por sugracia y técnica: ha bailado en los 5 continentesy en más de 20 países, ha sido galardonado con premios internacionales, participó en lagira mundial Estrellas del Ballet de Europa,fue el primer mexicano en bailar con el teatro Mariinsky en Rusia y la Ópera de París y, por sifuera poco, actualmente se desempeña como Bailarín Principal del English National Ballet en Londres.

Además de su éxito como bailarín, Isaachizo su debut como director con Despertares,espectáculo de ballet tanto clásico como contemporáneo formado por piezas selectas de distintos ballets y coreógrafos internacionales reconocidos, la cual se presentó el pasado 30 de julio ante un rebosante Auditorio Telmex.

Además de su labor artística, Isaac está involucrado en la promoción del ballet y su acercamiento a los niños de escasos recursos,por lo que fundó su casa productora Soul Arts Productions y la asociación civil Relevé A.C.,gracias a la cual hace un par de meses ofreció una clase magistral en Tlajomulco. Asimismo,fue reconocido por el Congreso del Estado de Jalisco por su destacada trayectoria tanto dancística como humanística.

Gabriela Muñoz/Guadalajara

La gloria eterna del Duva





El clavadista Germán Sánchez yatiene para siempre un lugar en la historia. Si bien su nombre ya estaba en lo alto después de que en Londres 2012 consiguiera la plata junto con Iván García desde la plataforma 10metros sincronizados, después de lo hecho en Río 2016 su gloria parece que será eterna en el deport enacional y tapatío.

Y es que si alguien comprendió a la perfección aquella frase que reza que el dolor es temporal, pero la gloria es para siempre, ése fue precisamente el saltarín tapatío,quien en la justa veraniega de este año se colgó una plata en individuala pesar de la lesión que lo aquejabaen cada salto.

El dolor ya era familiar, la molestia viene de una lesión crónicaen el hombro derecho que surgió acausa de la hiperflexibilidad con laque nació. En la virtud ha llevadotambién la penitencia.

El reto además era grande, pues unos días atrás Germán e Iván fallaron desde la prueba de sincronizados quedando fuera del podio, fue ahí que la noche parecía venirse encima al equipo del profesor Iván Bautista.

Pero para fortuna de la causanacional llegó el 20 de agosto, díaen que el Duva, de manera casi milagrosa,aprovechó una mala tarde del saltarín chino Qiu Bo y se ubicó en el segundo puesto de la prueba de plataforma 10 metros, esto inclusopor encima del entonces campeónolímpico David Boudia, de Estados Unidos.

Diego Alejandro Reos/Guadalajara

Labor y esfuerzo,reconocidos





El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco(CCIJ) entregó en julio pasado la medalla al Mérito Industrial al empresario José Luis González Iñigo, director de la empresa Sesajal.

Con la finalidad de reconocer a los empresarios por su labor y esfuerzo en el campo laboral, sereconoció a José Luis González Iñigo.

El también ex dirigente de Coparmex Jalisco encabeza la empresa Sesajal que se está dedicada a elaborar, con materia prima cultivada en México, alimentos y productos naturales para el consumo personal en el mercado nacional e internacional. Con su amplia participación en distintos órganos del ámbito empresarial en la cual brindó gran experiencia y formó una gran grupo laboral en la industria.

Durante la entrega del reconocimiento realizada en Expo Guadalajara, el empresario explicó que la empresa que fundó hace 29 años tuvo como principal objetivo el sumar un valor agregado a los productos del campo, y actualmente es líder en exportación de semillas orgánicas como ajonjolí, chía, cacahuate, así como aceites especializados como el ajonjolí tostado, aceitede aguacate y cárcamo.

Jorge Velazco/Guadalajara

Un héroe con estetoscopio





Para ser un héroe no se necesita la fuerza de unalocomotora, una mirada de rayos x, ser más rápido que una bala o poder lanzar telarañas pegado a un muro, simplemente se requiere hacer una hazaña extraordinaria, de esas que ocurren solo una que otra ocasión, pero que Sergio Gallegos Castorena, lleva a cabo todos los días.

Cuando las puertas del consultorio se abren,el paciente espera ver del otro lado a un tipo con estetoscopio y una bata blanca, pero no en la Clínica de Leucemia del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, donde cada paciente mantiene la mirada atenta a su doctor para descubrir el personaje que estará caracterizando.

El Chapulín Colorado, Capitán América, Batman,Spiderman, Iron man y el Santo, son tan solo algunos de los personajes que el oncólogo pediatra ha caracterizado al momento de atender a los pequeños que han aprendido que las visitas al doctor no tienen porqué no ser divertidas.

“No calculo la dimensión de lo que hago, yo no sé qué tan grande es. Yo solo preparo mi consulta pensando en qué tan agradable va a ser la consulta para ellos”, ha señalado el doctor, que tiene como propósito que su consulta se convierta en un evento especial, donde los niños se sientan queridos, sin miedo a ir al hospital porque les van a clavar una aguja.

Y lo logra, pues los pacientes de Castorena(su identidad secreta), acuden con gusto, con la expectativa del personaje que encontrarán en el consultorio, y le sonríen a aquel que tratará de ayudarles a combatir su enfermedad, aquel que realmente se convierte en su héroe.

Víctor Hugo Ornelas/Guadalajara

Tiene un año de reconocimientos





Cuando se habla de Raúl Padilla, se debe hablar de él como presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Si esasí debe considerarse que la primera es laferia en español más importante en su rubro,debe pensarse en los 813 mil asistentes que tuvo en 2016 y en la derrama de 350 millones de pesos que deja dicho evento. Respecto al FICG también es otro de los escaparates que preside y que ponen a Guadalajara en la vitrina internacional; durante el año que termina, el festival registró una afluencia de 110 mil asistentes.En 2016 Padilla fue reconocido como embajador del Tequila y también el Instituto México Norteamericano de Jalisco le entregól a medalla al Mérito Educativo y Cultural. El líder universitario ha podido afianzar a la UdeG como principal generadora de proyectos culturales del Occidente del país y cuenta con un equipo de trabajo que tiene puestos estratégicos tanto en el gobierno estatal y en municipios importantes de Jalisco que va más allá de las diferencias partidistas. Como dato curioso se registró que en el momento en que se dio a conocer la muerte de Rafael Tovar y deTeresa, secretario de Cultura federal, más de algún simpatizante de Padilla expresó en redes su deseo por proponerlo como un candidato a sustituir a Tovar y de Teresa en dicho cargo.

Enrique Vázquez/Guadalajara

El 2016 le dio la razón a su sólida perseverancia





Dejar su casa y familia para entrenar en la Ciudad de México fue una dura decisión que a final de cuentas le dio resultados a la judoca Lenia Ruvalcaba, y es que este 2016 pasará a su historia personal como el año en que sus sacrificios se materializaron en una medalla de oro de los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Hace casi tres años fue cuando Lenia partió a la capital del país para entrenar bajo las órdenes de Hilario Ávila y desde ahí fue que la judoca tapatía comenzó a prepararse cien por ciento pensando en consolidarse como la mejor del mundo. La razón por la que dejó Jalisco fue porque dentro de las instalaciones del Code ya no contaba con rivales que la pusieran a prueba durante los entrenamientos. Sabedora de ello, emigró a la CdMx y ahí encontró un nivel adecuado para sus expectativas y al final del ciclo olímpico el judo mexicano le dio dos oros a la delegación paralímípica tricolor, uno de Ruvalcaba y otro de Eduardo Ávila, quien también tiene su historia con Jalisco. El tiempo le dio la razón y el oro a la artemarcialista tapatía. “Hilario Ávila es mi entrenador y es mexicano, lo conozco desde el 2008, su hijo, Eduardo Ávila, que también compite por Jalisco, se trajo la medalla de oro, eso me deja muy contenta, porque a nivel Paralímpico en esta disciplina quedamos en tercer lugar, con dos medallas de oro conseguidas por dos competidores”, dijo al llegar a Guadalajara.

Diego Alejandro Reos/Guadalajara

Reconocen su trayectoria de 50 años





El presidente ejecutivo de Grupo Pisa, Carlos Álvarez Bermejillo fue homenajeado por su trayectoria de 50 años y por su ejemplo de crecimiento. Durante la entrega de su reconocimiento realizado el pasado el 30 de noviembre, Álvarez Bermejillo destacó que las empresas deben ser socialmente responsables, preocuparse por sus trabajadores y su desarrollo personal dentro de la compañía sea cual sea el giro o la actividad principal. El empresario también dijo que es necesario pensar más en la empresa que en ellos mismos para crear compañías exitosas.

Guillermo Romo, presidente del consejo Endeavor Occidente, destacó que Grupo Pisa es un orgullo para Jalisco, ya que ha roto fronteras. Uno de sus productos estelares es Electrolit, suero que incursionó exitosamente en el segmento de las bebidas rehidratantes para deportistas.

Jorge Velazco/Guadalajara





Gracias a su pronta respuesta, salvó a una menor de dos años





Rafael Aguinaga nació un 23 de noviembre de 1971, es hijo de Juan Aguinaga Flores y Eduarda Orozco Ríos, tiene 44 años. El oficial Aguinaga desde muy joven ingresó al servicio público como elemento de la Policía del Estado asignado al cuerpo de custodios del penal estatal en donde duró cerca de 10 años, señala que “desafortunada o afortunadamente me tocaron algunos motines en donde fuimos participes para que la situación regresara al control nuevamente”.

Posteriormente, en el 2006 ingresó a la Comisaria de Seguridad Pública de Tlajomulco donde cuenta ya con 10 años de antigüedad. Se ha desempeñado con un expediente ejemplar, fue el 4 de octubre cuando el oficial Aguinaga puso a prueba todo lo aprendido, pues aquel día atendió un servicio en donde una menor de apenas dos años de edad había caído a un registro de aguas pluviales, la menor para entonces ya no contaba son signos vitales, sin embargo, gracias a la pronta respuesta del oficial y mediante el uso de la técnica de RCP (Respiración Cardio Pulmonar) logró sacarla de paro, posteriormente la menor fue llevada al puesto de socorros donde horas más tarde fue dada de alta por los médicos.

Desde entonces Rafael ha sido cata logado como un héroe, un héroe del que principalmente amigos y familiares se sienten orgullosos, un mes después el oficial Aguinaga recibió de manos del presidente municipal Alberto Uribe Camacho un reconocimiento y el ascenso a grado superior por este hecho.

Jorge Martínez/Guadalajara





El Charro de Huentitán se retira de escenarios





El que mucho se despide pocas ganas tiene de irse, reza el dicho, pero el tiempo llegó para una de las figuras musicales más importantes de México, Vicente Fernández. El 16 de abril realizó un magno concierto para decir adiós a los escenarios, con el Estadio Azteca como marco y con su hijo Alejandro como invitado en un par de canciones. En noviembre habló con la prensa. Comentó que los problemas de salud continúan aunque ninguno de gravedad, confesó que “todavía podría seguir en los escenarios unos años más, pero lo que no quería era llegar a no aguantar (...)quise despedirme y me vieran cantar como al comienzo de mi carrera y esa fue mi mayor satisfacción”. Y aclaró que aunque se retiró del escenario, no dejó la música, pues seguirá grabando discos y videos en el rancho. También dijo ser muy feliz y disfrutar su descanso, “vieran qué bonito siento ahora cuando los domingos vienen mis once nietos y me chiquean tanto, es para mí un precio que no puedo pagarlo con nada (...) aunque quisiera cambiar de opinión no puedo, porque he visto gente que por respeto al público no se retiran y terminan en los escenarios ya muy enfermos y yo no quería que dijeran, como la canción: ‘Mira a Chente, ya camina lento’”.

Luis Addams Torres/Guadalajara





Innova desde Jalisco para el mundo





La firma de ciencia y tecnología Pounce Consulting anunció que pronto tendrá nueva sede. La empresa proyecta la construcción de un parque tecnológico que se ubicará en Tlaquepaque, en un espacio de casi 60 mil metros cuadrados. Su director, Roger Viera, explicó que en el 2017 iniciará la construcción del nuevo complejo que podría estar operando a mediados de ese año.

El entrevistado destacó que debido al crecimiento de sus operaciones es necesaria la nueva sede, la cual contará con espacios que fomenten la comunicación y provoquen el desarrollo máximo de la creatividad de todos los colaboradores.

En estas nuevas instalaciones, que también albergarán otras empresas del grupo y algunos clientes, se prevé invertir alrededor de 45 millones de dólares. Debido al crecimiento de sus operacones también se prevé duplicar el número de trabajadores en el primer año y llegar hasta en 3 mil 500 en el parque. “Actualmente somos como 760 empleados, hace dos meses teníamos 480 y esperamos de aquí al próximo año tener mínimo mil 500”, dijo el directivo.

Jorge Velazco/Guadalajara





Joven emprendedor, ganador del Young Leader USA





Para José Luis Reyes García el 2016 fue un gran año. No sólo porque este tapatío vio consolidar su idea de “negocio diferente”, que emprendió a los 24 de edad, sino porque su visión empresarial acompañada de un sentido humanista fue reconocida por el gobierno de Estados Unidos, el cual le otorgó el primer lugar en el Programa de Jóvenes Líderes de las Américas (Young Leaders USA) de entre 4 mil proyectos participantes de 36 países de Latinoamérica y el Caribe.

El proyecto empresarial de José Luis se llama Estrenón, una tienda de ropa usada que se basa en la venta de prendas de calidad, ya sanitizadas, a un muy bajo costo. La primera tienda abrió sus

puertas en diciembre de 2011 en Guadalajara y a cinco años cuenta con 26 sucursales que se han expandido a otras ciudades de Jalisco, Aguascalientes y Michoacán. Lo mejor, es que logró el cometido de apoyar a su comunidad.

La idea de Estrenón le llegó al ver a un joven que, a pesar de su evidente precariedad económica, lucía feliz una playera Nike. “Como te ven te tratan” –repite la vieja frase popular- e ideó el negocio seguro de que podía ofrecer no solo ropa, sino oportunidades a quien tiene carencias económicas, ayudando a vestir mejor.

El eslogan de sus tiendas es “ropa buena para todos” que habla de dignificación.

Estrenón es más que una empresa. Es el sueño que este tapatío llevó a la práctica y del que está tan convencido que lo llevó a Washington, donde fue elogiado e impulsado para que siga floreciendo. Él se dice feliz y humildemente agradecido.

Maricarmen Rello/Guadalajara