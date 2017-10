Persisten los viene-viene; mutan a intermediarios

Guadalajara

Los franeleros no se han ido. Su presencia sigue siendo una constante en la zona de Chapultepec y otras aledañas al centro de la ciudad, donde ya opera el nuevo sistema de estacionometros del ayuntamiento de Guadalajara “Aquí hay lugar”, aunque se dijo que con su llegada el 15 de junio pasado, vendría la liberación, forzosa de ser necesario, de las calles de estos también conocidos como aparta lugares, quienes han sido una constante y para muchos, una molestia.

“Ya me levantaron una vez, porque hubo operativo, pero de ahí para acá nada”, cuenta uno de los viene- viene que ha estado en Chapultepec desde hace más de diez años, afirma que los agentes de movilidad de Guadalajara no lo molestan, afirmación que pudo comprobar MILENIO JALISCO al presenciar un encuentro entre un franelero y elementos viales, sin ningún inconveniente. Para él y para otros que se dedican a lo mismo, la llegada del nuevo sistema significó un cambio en su operación.

La mayoría ya no aparta lugares, pues “si me ven apartando lugar me retiran, o me meten a la cárcel”, dice uno, ahora funcionan como intermediarios entre “Aquí hay lugar” y los automovilistas, muchos de ellos quienes todavía no conocen el funcionamiento del sistema de pago. Así, los franeleros cobran el monto que signifique el tiempo que los vehículos permanecerán estacionados, van y lo pagan en negocios afiliados a este sistema, vuelven y dejan el comprobante de pago sobre el limpia parabrisas del coche. Uno de ellos registra en una libreta las placas de los coches que va y paga. Lo que el usuario quiera darle aparte “para el refresco”, ya es aparte. Es decir, el negocio continúa, pero se ha adaptado.

“De aquí pago renta, pago luz, pago una pantalla y le doy cien pesos diarios a mi esposa. Ahorita ya en la bolsa ya tengo 400 (pesos)”, cuenta uno de los franeleros bajo el sol sabatino de las 3 de la tarde, su jornada había comenzado a las 9 de la mañana. Y así todos los días, de 9:00 a 18:00 horas. Por la noche llegan otros, quienes sí cobran cuota fija, pero solo por espacios no regulados por “Aquí hay lugar”, como estacionamientos de oficinas o negocios que para esa hora ya están cerrados, afirma.

Y es que tanto para él, como para la mayoría de los franeleros, esta actividad se ha convertido en su sustento de vida, uno cómodo al que están acostumbrados y que difícilmente cambiarían por otro, a pesar de los esfuerzos del ayuntamiento tapatío por sacarlos de las calles, como el ofrecimiento de bolsas de trabajo a través de la iniciativa privada, una apertura que sigue vigente pero no es opción para los viene-viene.

El gobierno de Guadalajara es consciente de este fenómeno, y a través de su alcalde, Enrique Alfaro, admite que les llevará tiempo revertir la presencia de estos actores de las calles: “es una problemática enorme, muy compleja, que va a requerir mucho tiempo de trabajo”, señaló el presidente municipal.

Alfaro Ramírez señaló que la complicación radica en que para poder retirar por completo a los franeleros se requiere presencia permanente de las autoridades en las calles, por lo que “el esquema para ir revirtiendo este tipo de fenómenos, pues va a llevar mucho tiempo, pero estamos dando los pasos iniciales para poder lograrlo con paciencia y tenacidad”.

CRECE RECAUDACIÓN

Sobre los resultados del sistema “Aquí hay lugar”, el alcalde señaló que desde su implementación ha mejorado la recaudación: “por concepto del pago del estacionamiento en la vía pública ha mejorado sustancialmente, y eso corrobora lo que habíamos dicho, de que por parte de la empresa concesionaria lo que había era un barril sin fondo y un modelo que lo que propiciaba era la corrupción y que se robaran el dinero de los tapatíos”.

Informó que se busca que los recursos obtenidos por Banquetas Libres y parquímetros puedan ir dirigidos de manera formal en el presupuesto del próximo año al programa de mejoras viales, como el de cruceros seguros, que actualmente se financia con el recurso del primero.



MC