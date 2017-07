Exigen a Toluca que deje de cazar a perros

Toluca

Organizaciones civiles y protectoras de animales unidas en el movimiento "Toda vida vale", exigieron al gobierno de Toluca que contrarreste la proliferación desmedida de perros callejeros con medidas éticas y legales pues actualmente han actuado contra toda norma incurriendo en delitos.

Lamentaron la muerte de cuatro personas que fueron atacadas por una jauría de perros en San Mateo Otzacatipan, Toluca y dijeron que es la respuesta a la falla de políticas públicas para disminuir el número de caninos que quedan al abandono de quienes los criaron.

En el municipio se han dado todas las condiciones para que continúe habiendo perros, como la proliferación de basura en lugares inadecuados, la falta de esterilización así como de concientización a la población sobre el tema.

Está comprobado que la matanza de más caninos que se viene aplicando desde hace décadas en el país no es la solución y que muestra de ello es que el problema no solo no ha sido estabilizado sino que continúa en ascenso.

Conforme a estimaciones en Toluca existen entre 250 mil y 300 mil caninos en total y 10 por ciento de ellos debería de ser esterilizados al año y así de forma constante; es decir alrededor de 25 mil o 30 mil para ir reduciendo el problema.

Sin embargo, este 2017 el ayuntamiento pretende operar tan solo a 11 mil de ellos con lo que no llega ni a un 5 por ciento. Indicaron que van en un retroceso debido a que en el gobierno de María Elena Barrera habían llegado a los 17 mil, cifra record y por lo tanto tenían que darle continuidad; sin embargo, tras la llegada de Martha Hilda González como presidenta de Toluca y de Fernando Zamora después el proyecto se vino abajo y han mostrado poco interés en dar una solución de fondo asimismo el actual gobierno local ha incumplido con acuerdos que establecieron con organizaciones civiles respecto a este tema.

RAM