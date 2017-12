Perros, los más afectados por la pirotecnia

Monterrey

De acuerdo a Linda Rodríguez González, vocera de Prodan AC, además de la contaminación que provoca la pirotecnia y que daña a todos, los perros son los más afectados por el ruido de los cohetes, el cual puede causarles hasta la muerte.

Además, indicó la activista, en estas fechas y con este tipo de "tradición" mexicana se incrementa de manera considerable la cantidad de perros perdidos en la entidad.

TE RECOMENDAMOS: La navidad puede traer abandonos de mascotas

"La pirotecnia, además de la contaminación que causa para todos, en particular a los perros, que tienen un oído mucho más sensible que el nuestro, les causa un estrés que puede llegar incluso a provocarles la muerte.

"A algunos perritos especiales les puede provocar infartos del susto que les da, ya que debido al oído que ellos tienen escuchan el estruendo mucho más fuerte que lo que nosotros lo escuchamos", destacó.

A causa de este estrés, explicó, el instinto del animal es huir del lugar donde se encuentra, lo cual, dijo, en la mayoría de los casos les causa lesiones o pueden dañar a alguna persona al tratar de escapar.

"Otro de los problemas es que al no saber lo que está causando el ruido tratan de escapar de donde estén, y la forma en qué tratan de hacerlo es muy intempestiva y en el camino, además de dañarse, se pueden arrancar collar, placas, y se vuelve muy complicado poderlos encontrar", mencionó.

A decir de Rodríguez González, la pirotecnia no tiene una sola cosa positiva para nadie, prueba de ello, refirió, la cantidad de niños lesionados por la misma, o de animales heridos, muertos o perdidos.

TE RECOMENDAMOS: Tres formas de mantener a tu perro limpio en invierno

"Hemos visto en estos días la gran cantidad de animales que fueron accidentados por acercarse a cohetes y la cantidad de niños, vemos que ahora hasta una niña perdió un ojo, y cada año hay niños que se lastiman dedos o sufren quemaduras y demás por algo de la pirotecnia.

"En estas fechas recibimos muchas peticiones de apoyo para encontrar a su perro que se escapó, y normalmente nos dicen 'escuchó los cohetes, se asustó y se escapó'. Sí se incrementa mucho la cantidad de perros perdidos en estas fechas", precisó la vocera de Prodan AC.

Por ello, lanzó un llamado a las autoridades federales "a detener esto", mientras que a la sociedad la exhortó a tomar conciencia del daño que produce esta actividad de "tronar cohetes" en época navideña y de fin de año.

"El llamado desde Prodan es a las autoridades federales de que por favor hagan algo para detener esto, causa accidentes, provoca contaminación, provoca sustos en ancianos, en niños, y en animales, por supuesto.

"Y, a la gente, no esperes a que te lo prohíban, si ves que es algo que no es bueno, no lo hagas, no causa un solo beneficio, no lo hagas", puntualizó Linda Rodríguez González.

PZVB