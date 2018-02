Inicia último periodo de sesiones en el Congreso del Estado

Monterrey

Con la petición de parte de las principales bancadas al gobernador interino, Manuel González Flores, de que el Gobierno no favorezca a ningún candidato en el proceso electoral de este año, , este jueves inició el segundo periodo de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la actual legislatura del Congreso del Estado.

La sesión inició a las 11:40 con 30 minutos de retraso y con la presencia del mandatario y parte de su Gabinete.

Los discursos de los coordinadores de las bancadas fueron de crítica moderada al Gobierno del Estado, contrario a otras ocasiones en las que asistía el hoy gobernador con licencia, Jaime Rodríguez Calderón.

El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marco González Valdez, pidió al Gobierno evitar favorecer a cualquier candidato en el proceso electoral que se avecina, incluso no apoyar ni en el levantamiento de firmas, además de transparencia en el uso de recursos públicos.

"Como representantes ciudadanos tenemos no sólo la obligación, sino el derecho de exigir cumplir con las exigencias ciudadanas, demandar la claridad y transparencia en el uso de los recursos públicos, no estamos pidiendo nada que la ley no establezca.

"Demandamos serenidad y madurez para tener la capacidad de debatir y responder a las demandas de este legislativo, que no es otra cosa que las demandas de los ciudadanos; demandamos claridad como siempre lo hemos hecho, en el uso de los recursos públicos, exigimos total equidad en el proceso electoral, evitar cualquier tentación en utilizar el aparato público estatal para favorecer a algún candidato simpatizante del ejecutivo, incluyendo las firmas", declaró.

Por su parte, el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Arturo Salinas Garza, coincidió en el mismo tema y pidió al gobernador dedicar todo su tiempo a resolver los problemas que tiene Nuevo León.

"Es de suma importancia que no caigamos en descalificaciones o que no caigamos en la tentación electoral del mal uso de los recursos públicos para impulsar proyectos personales o de otros, ya sea en Nuevo León o a nivel nacional, no debemos de utilizar al Gobierno, al Congreso, a los municipios para hacer política.

"Los temas que tenemos enfrente y que están pendientes, requieren que pongamos a Nuevo León por delante", dijo Salinas.

Hablaron de impulsar temas como el Sistema Estatal Anticorrupción y la designación de los, fiscales que contempla este esquema, además de reformas para mejorar la impartición de justicia, entre otras cosas.

Entre los asistentes de parte del Gobierno acudieron, el secretario de Desarrollo Social, Eugenio Montiel Amoroso; el procurador de Justicia, Bernardo González Garza; el secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos; el secretario de Desarrollo Económico, Fernando Turner Dávila, y el secretario de Seguridad, Arturo González García.

También asistió el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza Santo, y el ex alcalde Benjamín Clariond Reyes.