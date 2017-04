Perfecciona el arte de tejer las palmas

Guadalajara

Florentina Serapio es una dedicada artesana que ha dedicado 27 de sus 54 años a tejer y vender los tradicionales ramos que son bendecidos cada año en el Domingo de Ramos que da entrada a la Semana Santa.

Florentina, es una indígena de 54 años que aún habla en lengua Otomí, es originaria de San Francisco Shaxni, un pequeño pueblo de aproximadamente 2 mil 211 habitantes ubicado en el municipio de Acambay en el Estado de México, ahí aprendió todo lo que se tenía que aprender del arte de tejer la palma y el trigo.

Desde joven, Florentina encontró en el tejido y el bordado una gran pasión, pues es algo que siempre ha disfrutado hacer, de hecho sus pininos dentro del comercio y el tejido fueron elaborando morralitos de cuadrille en punto de cruz y manteles que posteriormente vendía.

Cuando no es temporada de ‘ramos’, es decir el resto del año, Florentina teje sus morrales, cuida de su hijo; un varón de 16 años a quien le enseña el oficio pues detalla que es importante que “sepa ganarse un peso y ganarse el pan de cada día”, además se dedica al hogar y a sus animales.

En su casa y su familia, no tenían idea de lo que es e implica la elaboración y venta de palmas sin embargo, gracias a un vecino que se dedicaba a esta práctica, poco a poco fue adquiriendo junto a su marido estos conocimientos y pronto este arte se convirtió en su oficio y principal fuente de ingresos.

“El me invitó para trabajar en esto, me enseñó a hacerlo, aunque no todas las figuras, era muy sencillo, cuando yo empecé a trabajar nomás hacía cosas muy simples, no le podía tantos detalles, sólo trigo ya con la practica fui armando todas las figuras”.

Cuando llega el mes de noviembre comienza a recolectar el trigo para limpiarlo y posteriormente tejerlo y comenzar a realizar las primeras piezas con este material. Existen cientos de tipos de figuras que se puede realizar con las palmas y el trigo y ella trata de innovar año con año.

“Cuando hago mi artesanía me pongo a limpiar mi popote de trigo desde el mes de noviembre, para luego empezar a trabajar, lo voy haciendo parte por parte y ya después uno las piezas y las amarro, es puro trigo lo que trabajo en esas fechas”.

Con el paso de los años y aconsejados por su suegro, Florentina y su marido deciden salir de su pueblo natal y vender los ramos en Guadalajara donde encontraron el espacio y la demanda que necesitaban.

“Llegamos aquí porque el papá de mi esposo venía muy seguido a trabajar y nos invitó, nosotros no conocíamos aquí, pero nos fuimos acomodando”.

Cada año el miércoles previo al Domingo de Ramos esposo de Florentina viaja al estado de México donde compra la palma, mientras ella ya lo espera en la central de autobuses de Querétaro y de ahí trasbordan hacia Jalisco para llegar a Guadalajara el jueves, en el autobús viajan con enormes cajas donde guardan las piezas que ya realizaron y las palmas con las que van a trabajar hasta el domingo.

Florentina señala que empezar en esta práctica es difícil pues los tejidos tienden a ser complicados asegura que le costó mucho trabajo aprender bien la técnica sin embargo ahora ya la perfeccionado y sus años dedicados a esta labor han hecho que pueda realizar complejas figuras en cuestión de minutos

Como muchos comerciantes en Guadalajara Florentina ha visto mermada su venta gracias al nuevo reordenamiento en el Centro de Guadalajara, incluso señaló que este año ni siquiera los han recibido para poder pagar su permiso y que de afuera del Templo de la Merced los quitaron, temió además que los quitaran ahora de la Plaza de la Maestranza, pequeño espacio que ha sido su casa durante esta temporada desde hace varios años.

“Hasta ahorita si me ha gustado venir porque es temporada pero lo que pasa es que ahora nomás nos traen de acá para allá, el gobierno no se fija en que nosotros somos gente indígena y no ve para abajo, y debe de ver que nosotros también tenemos necesidades, ahorita no hemos ni podido pagar el permiso y nos querían quitar cuando tenemos 27 años aquí vendiendo y en la Merced, estuvimos tanto tiempo, le costó tanto trabajo a mi esposo conseguir el papel y preferimos venir a trabajar que ir a robar, queremos que el gobierno nos deje trabajar, no es primer año queremos sacar adelante a nuestra familia”.

Ya el domingo por la tarde Florentina y su familia regresan a su hogar en donde siguen trabajando pues lo importante es salir adelante.

“Yo soy una persona indígena que se hablar en otomí y ese es mi trabajo y me ha gustado y ya tengo 27 años trabajando”

MC