“Temí que pensaran que era un montaje”

México

Eduardo Zárate nunca hubiera pensado que se iba a convertir en uno de los brigadistas más famosos de México después de que el martes pasado llegó a la colonia Del Valle a recoger escombros luego del terremoto de magnitud 7.1.

De 26 años y originario de Morelia, Michoacán, Zárate se hizo conocido cuando su fotografía recogiendo escombros sentado en su silla de ruedas circuló en las redes sociales.

En entrevista con Azucena Uresti, en MILENIO Televisión, Zárate aseguró que no sabe en qué momento le tomaron la foto, de la que se dio cuenta cuatro días después, cuando ya había trascendido en redes sociales. Se encontraba sorprendido y a la vez con miedo, ya que no quería que las personas pensaran que era un montaje.

El joven rescatista, que sufrió una lesión en la médula espinal hace poco menos de un año, aseguró que esa foto al principio le hizo sentir una carga pesada que se fue aminorando conforme pasaron los días.

En el momento del terremoto, Eduardo se encontraba camino a Zinapécuaro, donde iba a hacer una labor humanitaria. Una vez que regresó a Morelia, pasó cinco horas recolectando víveres y medicinas antes de salir a CdMx, donde un amigo se encontraba atrapado entre los escombros de un edificio en la colonia del Valle.

Al llegar, el joven rescatista trabajó casi 24 horas sin descanso. Cuando arribó a la zona del desastre, elementos de Protección Civil lo acomodaron en una zona donde “no había mucho que hacer”, aseguró; sin embargo, se movió para ayudar lo más posible.

Señaló que lleva una década realizando trabajos de servicio social. Comenzó cuando tenía 16 años y continúa hasta la fecha. Para él, dice, la silla de ruedas no es una limitación, ya que los límites se los pone cada quien con sus ideas.

Según el joven emprendedor, dueño de una tienda de medicina holística, México es un país en el que no hay mucha inclusión hacia los discapacitados, por lo que consideró que su fotografía no sería noticia en otros países. Pero aquí se cree que una persona como él no puede hacer muchas cosas de las que en realidad sí es capaz.

Zárate se describe como un miembro de la juventud mexicana, “nada más”; sin embargo, asegura que quiere aprovechar el espacio que le dan en medios de comunicación para hablar a nombre de los jóvenes que piden un país unido.

Explica que esto es lo mejor que puede hacer para sacarle provecho a la fama que le llegó con la fotografía, no engrandecerse, sino hablar en nombre de los cientos de jóvenes que salieron a las calles de la capital para ayudar.

Este momento, remarca, es muy importante, ya que el futuro se empieza a construir en el presente; sin embargo, también afirma que existen muchas instituciones tanto gubernamentales como medios de comunicación que han perdido la credibilidad, aunque hay muchos que sí son confiables. Durante la entrevista, el brigadista llamó a la población a tener cuidado con la información que se comparte en redes sociales, ya que sostiene que el amarillismo está invadiendo estos medios.

Pide además que las personas verifiquen que la información que mandan sea verificada y fidedigna, al igual que consideró que es mejor compartir cosas cuando provienen de una fuente oficial, ya que con todas las noticias falsas que circulan solo se ocasiona caos entre la sociedad.

Eduardo destaca la importancia de escuchar la voz de los jóvenes en estos momentos, ya que están saliendo de las redes sociales y están empezando a tomar acción, pero hizo incapie en que lo más complicado es reconstruir el país.

De ahí la importancia de que la sociedad se una en estos momentos, de lo contrario, señala, puede reinar el caos, la delincuencia y la desaceleración de todo el progreso al que se ha llegado.

“Es momento de que los mexicanos tomemos conciencia, autoridades, medios y sociedad civil en general y logremos tener una sociedad sana”, finalizó.