Peñoles y First cambiaron la vida a estudiantes del Istmo

El Espinal, Oaxaca

La participación de estudiantes de secundaria de escuelas del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, en la competencia de robótica FIRST, captó la atención internacional, luego de ganar en el regional de Torreón, su pase a la fase mundial de FIRST.

Con el apoyo de la empresa Peñoles, este grupo de niños istmeños han mostrado una gran evolución en sus vidas.

"El Espinal es una zona muy humilde y pobre y pero con el sismo de septiembre, FIRST nos llegó de maravilla, nos ha levantado tenemos mejor ánimo y ahora llegamos hasta aquí".



Xhunashi del Rosario Cueto Escobar de 14 años señalo: “Veo a FIRST como una organización increíble, crea jóvenes capaces de desarrollarse con elementos impresionantes, no en cualquier lado se logra obtener apoyos de este tipo".

De carácter serio por naturaleza y reservada, señala como ahora las personas que la conocen le dicen que ha cambiado, por lo que se siente más confiada para realizar cualquier cosa.

Pero reconoce, “sí he tenido dificultades en los estudios, pero tratamos de organizarnos para sacarlos adelante”.

Dijo que ir al Mundial en Houston y conocer otro país fue una experiencia importante, “jamás lo olvidaré, esperamos poder transmitir estos conocimientos para impulsarlos y cada vez sean más”.

Aseguró que en un futuro lo que va a gobernar son las tecnologías y la ciencia, "tratamos que la mayoría se meta en esto, para que el mundo se desarrolle mejor".

Por su parte, María Alejandra Bolaños Martínez de 14 años: “Nunca creí llegar a este punto de mi vida. Cuando me dijeron de este proyecto me emocionó mucho. Era increíble que nos den proyectos así, ya que ponen a prueba nuestra capacidades y nos permite que nos desarrollemos mejor”.

Destacó su gusto por las Ingenierías, está en el área de Mecánica y su papá es mecánico.

“Desde pequeña aprendí el nombre y el uso de muchas herramientas, ya que me involucré en el taller de mi papá, personalmente, me siento bien, siento que he cambiado mucho, casi no platicaba con mis compañeros, pero ya hay más confianza, ya platico más, mis papás están orgullosos de mi".

Dijo que ya está pensando en estudiar ingeniería Electromecánica o Mercadotecnia y Telecomunicaciones.

"Lo que mas amé de la competencia es que incluye los valores, que los forman y que nosotros los asociamos en todo. El amor, el respeto, la solidaridad, la confianza, la unidad y la humildad".



Por su parte, Mónica Binniza Fuentes Rojas de 14 años, aseguró que tras esta experiencia ha obtenido conocimientos significativos para su desarrollo profesional y humano.

Recordando su convivencia con otros niños en el mundial de FIRST en Houston, asegura que el simple hecho de ir y convivir con los demas equipos, ver que se compite con amor y cómo comparten sus experiencias sin esperar nada a cambio y sin que haya un celo profesional, es una forma de compañerismo muy grata, aseguró que ya piensa estudiar una ingeniería en Ciencias Ambientales.

En tanto Erick Cuevas Santiago de 14 años mencionó que: “FIRST me deja muchas cosas, he aprendido a convivir con personas que no conocía, a liberarme, a expresar las cosas que siento dentro de mi con el público, a hablar sin pena, a llevarme bien con otras personas, conocer nuevas culturas, experiencias, conocimientos que no tenia la idea que iba a aprender a muy corta edad".