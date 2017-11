Penales, lastran corrupción y leyes obsoletas: Montes Leal

Valle de Chalco

La problemática de los centros de Prevención y Reinserción Social del Estado de México, en la que es prácticamente nula la rehabilitación de internos, es originada por la inadecuada y corrupta procuración de justicia y la obsoleta Ley de Prevención y Readaptación Social, que ante la ineficacia de la CODHEM y de la CNDH, las anomalías se podrían resolver desde el ámbito internacional, afirmó el catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Santos Montes Leal.

Destacó que el Gobierno del Estado de México no ha tenido una vigilancia de los Ministerios Públicos, en tanto que en el poder judicial los jueces no han sabido asumir con plenitud su calidad de aplicadores de la justicia, y por su lado el poder Legislativo no ha podido regular, ni actualizar las normas que establezcan un orden en el derecho penitenciario.

"Por ello a nivel nacional, se trata de una deuda que el Estado le debe a los mexicanos", expuso.

En los últimos 15 días se registraron actos de violencia como el amotinamiento de reos en el penal de Chiconautla, en Ecatepec; y en el centro de Prevención y Reinserción Social de Nezahualcóyotl (Neza-Bordo), por hechos de corrupción al interior por parte de funcionarios.

En el segundo caso fue retenido el director Miguel Ángel Correa Peralta, acusado del desorden que se registra al interior.

Montes Leal, explicó que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), "han hecho nulos esfuerzos", pues su nivel de acción sólo queda en la recomendación, por lo que no hay posibles castigos ejemplares en contra de servidores públicos del sistema penitenciario.

Por ello para que pueda resolverse el problema de los penales, se habrá de deliberar en las cortes internacionales donde México tiene convenios firmados en el respeto a los derechos humanos.

En este caso la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos podría intervenir para frenar la corrupción en las cárceles mexiquenses y del país.

Añadió que el caso de los reclusos es un tema borrascoso, porque se habla de quienes se han alejado del orden y la paz social y han cometido un delito, sin embargo se debe tomar en consideración que lamentablemente se trata de un tema que no es nuevo.

"Desde la creación de los reclusorios ha existido, aunque la tolerancia no se quedó al interior de las paredes, sino que trascendió y está en las casas, en las calles...", expuso.

Extorsión vías telefónica

Añadió que entre las problemáticas que emanan desde el interior de las cárceles se encuentra el tema de la extorsión por la vía telefónica, en tanto que quienes han pisado una cárcel, han coincidido en que se trata del hotel más caro y peligroso del mundo, además de que se registra un alto grado de hacinamiento en las celdas, por lo que reos duermen parados y se marran en los barrotes.

Se les castiga, a sus familiares les cobran cuotas de más de mil pesos para ingresar y dejarles comida, es decir que todas estas vejaciones y otras más, las sufren los internos y sus familias en el marco de la administración irregular en los centros de Prevención y Reinserción Social mexiquenses.

