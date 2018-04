En Miravalle, el mejor cobrador de penales

Guadalajara

Catalogado como "el penal mejor pateado en la historia", se comenzó a viralizar un vídeo a través de redes sociales. En dicho material, un hombre hace un cobro de penal fuera de lo común y con efectividad. Notas periodísticas, miles de reproducciones y enlaces compartidos es parte del éxito de esta forma de tirar penales.



La forma de tirar el tiro de castigo es la siguiente: Hacer la finta de disparar, realizar un giro de tal forma que la persona quede de espaldas hacia la portería y el contacto con el balón se haga con el talón y se dirija hacia la portería mientras el portero pueda caer en una confusión.



No faltó quien se quisiera adjudicar como el cobrador. Se hablaba de que el autor de este gol era originario de Argentina o Brasil. Pero no, el tirador es Vicente Omar González Meda, joven de 32 años y originario de la colonia Miravalle en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.



"Los mismos amigos me decían, oye en Argentina dicen que es de un tal Leo Tapia, en Brasil dicen que es de Leo Tapia y luego me decían que era un brasileño y ponen estas imágenes. Luego yo hago un nuevo vídeo aquí, con los mismos chavos, el mismo escenario y lo subo a mi canal de Youtube para que se cercioraran de que prácticamente era yo, y el chavo este no le quedó de otra que en sus redes sociales darme las gracias y una disculpa", cuenta el entrenador de ligas menores.



El video que se ha compartido en miles de ocasiones fue grabado el pasado 13 de marzo en la Unidad Deportiva de Miravalle. Ese penal lo acostumbra a tirar en recibimientos a nuevos porteros que se integran a los equipos que entrena. El nuevo arquero retó al entrenador, apostaron una torta ahogada, se comenzó a grabar el vídeo y luego se concretó el penal.



¿Qué se necesita para hacer este cobro? Se le preguntó a González Meda. El respondió: "Primero técnica y atrevimiento, o sea, atrevimiento en un entrenamiento cualquiera lo puede hacer, ya en un partido claro que es muy complicado y a parte el entrenador no creo que te lo acepte muy bien, te cuelga. Técnica, la técnica de apoyar el pie de apoyo, de poder girar y de hacer el chicote porque es fácil nada más hacer la finta, pero haces el golpeo como real, no le das a la pelota y a la hora de girar es cuando viene tu golpeo fuerte porque si nomás giras pues no llega la pelota"



Vicente Omar tuvo participación en la que ahora es la división Ascenso MX y en la segunda división. En primera división no debutó y ahora es entrenador de jóvenes. Nunca ha tirado un penal de esa forma en un partido oficial. La comenzó a practicar cuando tenía 19 años de edad.



"Esta forma nace: la empecé a hacer en Cruz Azul, como lo comento, como un tipo de juego, de novatada que se llaman, que viene un portero nuevo a integrarse y ya la practicábamos (...) modestia aparte, me sale a la primera, lo que puede varias es la dirección".



Ahora, los niños y jóvenes jugadores que juegan con Omar intentan tirar como lo hace su entrenador. Afirma que como preparador futbolístico sí permitiría que sus jugadores intenten tirar penales tal y como él lo hace pues es necesaria la picardía en el fútbol y asegura que "la magia se da en México y en México hay mucho talento".





