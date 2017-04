Migrantes son enjaulados en Texas antes de ser deportados

Saltillo, Coahuila

Los centroamericanos capturados en Texas reciben tratos deshumanizados, pues son encerrados en jaulas en lo que esperan ser deportados o presentarse ante la corte norteamericana, situación preocupante para los organismos defensores de los derechos humanos.



Lo anterior lo dio a conocer el presbítero Pedro Pantoja, Asesor de la Casa del Migrante de Saltillo, quien externó su preocupación por esta situación de la que fue testigo unos meses atrás y deriva de las políticas antimigratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



"Ahora con esta tristeza y desajuste emocional de Trump, tan viceral, en un idiotismo tremendo, las cosas siguen muy tristes para nosotros, los migrantes no dejan de ir al norte y a nosotros nos queda la angustia y el sufrimiento de que va a pasar con ellos", dijo.



Aseguró que los migrantes no se cansan de regresar, pues aunque le tengan miedo al muro, al crimen organizado y a la patrulla fronteriza, le tienen más miedo al hambre y a la violencia con la que los matan en Centro América.





"Hace tres meses estuvimos en Texas y ya estaban los inicios de la iniciativa de Trump para ejercer la maldición de la persecución y detención, ya no hay que sufrimiento comparar, si el de los centroamericanos o el nuestro", agregó.



Recordó que durante su estancia en Texas para visitar los centros de detención encontró que a los migrantes centroamericanos los tienen en jaulas, dentro de unos edificios "elegantísimos", esto mientras esperan la sentencia de deportación o ir a la corte, además de que no le permitieron velos.



"Ustedes no esperan que sus niños estén detenidos en una jaula, porque ni siquiera los tienen en una oficina, sino en una jaula como bestias y con los niños no me dejaron hablar con ellos, tal vez nosotros como hombres aguantaríamos esa vergüenza, que no deberíamos aguantarla, pero es la situación que ha dejado Trump, detención, represión y persecución", agregó.



Señaló que en esta temporada hay una disminución del flujo de migrantes, consecuencia de la implementación del Plan Frontera Sur, en el que México "se ha prestado a una política de muerte".



En este sentido cuestionó la felicitación que recibió el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, en Washington, por el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, quien reconoció que se pudo frenar a 160 mil migrantes centroamericanos.



"Somos quienes hacen el trabajo sucio y cómo es posible que lo feliciten por eso, hace tres meses antes de que yo estuviera en la frontera de Guatemala él (Videgaray) estuvo reunido con los generales del comando sur y del comando del norte para militarizar más la frontera sur", apuntó.







dcr