Kumamoto, “simplemente maravilloso”: Antonio Sola

Guadalajara

El caso del ex diputado local Pedro Kumamoto, quien emergió de entre la ciudadanía para posicionarse como legislador en Jalisco y ahora busca ocupar un lugar en el Senado de la República, deja claro que el hecho de que los ciudadanos hagan política es “simplemente maravilloso”, así lo considera el estratega y consultor político Antonio Sola, un nombre que no retumba en la cabeza de la gran mayoría de los mexicanos, pero que contribuyó a la historia y formación de este país.

“La política no solo es de los políticos, la política es de todos, y todos nos debemos de involucrar en la política. Si la política sirve para construir un mundo mejor, ¿cómo voy a dejar que otros hagan política para mis hijos?, yo quiero lo mejor para mis hijos, entonces mejor ponte a participar en las instancias democráticas que tenemos en el país”, abunda Sola en breve entrevista con MILENIO JALISCO, sobre el caso del independiente.

Y destaca ahora no sólo a Kumamoto, que parece haberse levantado de la nada, sino también a todas las candidaturas independientes en el país que luchan por ocupar un puesto en 2018, esas que dice “han venido a aportar un granito de arena muy importante a la política en México, y a refrescarnos también”.

Un peligro para México

Son pocos los mexicanos que vivieron la campaña electoral de 2006 para elegir al presidente de la República, quienes no recuerdan aquella campaña que lanzó Felipe Calderón para derrocar a su principal rival Andrés Manuel López Obrador: “AMLO es un peligro para México”, ésta, que contribuyó en gran medida al triunfo del panista, fue creada por Antonio Sola.

Once años después, y a meses de que México se envuelva de nuevo en campañas y elecciones, en las que por tercera ocasión ya está apuntado el líder de Morena para ser una de las opciones de quien lleve el rumbo del país en el próximo sexenio, Sola destaca precisamente a López Obrador como el candidato más fuerte y con más posibilidades de convertirse en presidente, aunque no abunda en razones y se concentra en señalar que no hay nada seguro, pues “la elección todavía no es hoy, es dentro de 6, 8 meses, y habrá que y transitar la campaña electoral”.

Desde el punto de vista del experto en política, aunque él no se considera como tal, la votación que se viene en 2018 llegará “muy caliente, muy intensa, va a haber campañas muy duras, muy contrastantes”, características que, abundó, son comunes en cualquier ejercicio democrático en el mundo. Lo sabe él que ha trabajado en países como Colombia, África, Estados Unidos, México y su natal España.

Por último, Antonio, encargado de impartir la primera charla en un congreso político llevado a cabo en la ciudad, dijo estará alerta a las próximas elecciones, y reflexiona además sobre su idea central compartida con los tapatíos: “los líderes no solo nacen, sino que también se hacen, se construyen y es bueno hacerlo. Ese tipo de liderazgo con valores, con energía, con determinación y con ideas, pueden construir un mundo mejor para los ciudadanos”.

Este sábado aterrizó en Guadalajara el Congreso Nacional de Campañas Políticas, un espacio que llega a diversos estados en el país en el que se concentran expertos a nivel mundial en marketing político para compartir sus experiencias y conocimientos, a través de charlas y conferencias.

El hotel RIU fue sede para que actores de España, Argentina y México, que estudian la política, reflexionaran sobre ésta. Además de Sola, compartieron espacio también Yago de Marta, Ricardo Gamundo, Daniel Ivoskus, Aleix SanMartin y Luis Rodolfo Oropeza, entre otros, en el congreso organizado por MITIN México.

