Replica Kumamoto, señala golpeteo político contra proyecto

Guadalajara

Para el ex diputado independiente Pedro Kumamoto, que la Junta de Coordinación Política haya quitado a su legislador suplente Pablo Torres de la Comisión de Participación Ciudadana y dos vocalías, deja claro que los partidos "están echando a andar la avalancha de golpeteo desde el Congreso del estado de Jalisco", contra él y el proyecto que lidera, Wikipolítica.



"Lo que sucedió el día de ayer (lunes) me parece va en contra de la lógica de la igualdad de circunstancias, va en contra incluso de la posibilidad de reconocer que 57 mil personas votaron por él (Pablo), va en contra de la idea de que puedan existir también alternativas en el Congreso. Y en ese sentido lo que hicieron el día de ayer la junta de Coordinación Política, propuesto por Ismael del Toro, me parece que va en contra de la democracia, que va en contra de la lógica parlamentaria", señaló Kumamoto en entrevista con MILENIO RADIO.



La explicación que Pedro da a estas acciones se centra en que, dijo, su proyecto ha expuesto a los partidos: "sacarnos de Hacienda es porque ya hemos hecho público cómo se están financiando las campañas de los que serán próximamente candidatos (...) es porque hemos hecho visibles sus pactos entre ellos (...) hemos hecho y hemos dicho las cosas de la verdad, y yo creo que tienen que ver con eso", afirmó.



El independiente defendió el derecho de Pablo de trabajar plenamente en el poder legislativo. Por lo que aunque no minimizan la importancia de continuar presidiendo la Comisión que les arrebataron, destacó que "no estamos luchando por la presidencia, estamos luchando en todo caso, porque se reconozca el derecho de Pablo para ser un diputado con plenos derechos".



Sobre el acuerdo que señaló el coordinador de los diputados de MC en el Congreso, Ismael del Toro, que se había hecho con Kumamoto para que presidiera la Comisión, el independiente dijo no entender por qué el diputado trató de hacerlo ver como un secreto, cuando fue totalmente público y planteado por la bancada naranja. Añadió que éste debió haberse respetado, pues no se hizo con él, sino con su representación, en este caso el distrito 10, que ahora representa Torres.



Respecto a la declaración del legislador naranja Alejandro Hermosillo, ahora nuevo presidente de la Comisión, en la que dijo que durante la gestión de Kumamoto ésta tuvo malos resultados. Pedro se defendió diciendo que la Comisión ha sido una de las más productivas en esta legislatura. Detalló que se han celebrado alrededor de 50 sesiones, cuando el promedio en el legislativo es de 20. "Es una equivocación señalar que nosotros hemos sido poco productivos. He sido el diputado mejor evaluado por parte del Observatorio Legislativo", añadió.



Afirmó que este momento no será una barrera para que su proyecto siga avanzando en el poder legislativo, a pesar de las intenciones de los partidos por desprestigiar el mismo. "Nos están tratando de marcar entre ellos que tienen ya su alianza entre PRI y MC (...) definitivamente mandaron un muy mal mensaje a aquellas personas que han votado por ellos pensando que van a ser distintos".



Por su parte, Ismael del Toro, aseguró que la salida de la diputación independiente fue "desinformada y desmedida porque no se le despojó de nada". Aseguró que la intención de Movimiento Ciudadano no es terminar con la agrupación Wikipolítica pues "yo respeto, son un activo muy importante en la vida pública del estado. Les expreso toda mi disposición así como los he ayudado en esta legislatura que tuvieran cabida en la Junta de Coordinación Política , cabida en las comisiones y además que los temas que impulsaron se le diera apoyo por parte de un servidor y la bancada de Movimiento Ciudadano. Creo que en este proceso electoral, este grupo Wikpolítica va a ser un factor importante, una cuestión que de frescura a la contienda electoral y lejos de querer acabar con ellos cuentan con todo mi apoyo".



Kumamoto dejó el Congreso local para trabajar por su candidatura independiente al Senado de la República, para poder postularse como tal, debe recolectar 115 mil firmas ciudadanas antes del 12 de enero, hasta la mañana de ayer llevaba 7 mil 500. Detalló que van sobre las mil 200 firmas diarias, "estamos creciendo como queríamos (...) yo espero que vamos a poder llegar a la meta", dijo.



Agregó que, contrario a lo que se ha señalado, él no se considera chapulín, pues no lo mueve el dinero ni poder. "Yo terminé mi trabajo en el Congreso del estado de Jalisco, 9 de cada 10 iniciativas que propusimos ya están ahí", añadió.

SRN