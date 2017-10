Kumamoto pide licencia en Congreso de Jalisco

Guadalajara

El diputado independiente Pedro Kumamoto se despide este día del Congreso de Jalisco debido a que solicitó licencia por tiempo indefinido para iniciar el proceso para buscar lograr la candidatura independiente al Senado de la República. Hoy también tomó protesta su suplente Pablo Torres Guizar y comenzará sus labores a partir del miércoles 11 de octubre.



En rueda de prensa, el primer diputado independiente en Jalisco dijo que a partir del próximo 17 octubre comenzará el periodo para reunir 115 mil firmas de apoyo para lograr el registro de su candidatura. Negó que él fuera un "grillo" o un "chapulín" más de la política mexicana pues él podría lograr su objetivo sólo si concreta el acompañamiento de la ciudadanía, en cambio, un integrante de un partido político muchas veces logra su cometido a partir de compadrazgos o acuerdos.



Al diputado se le recordó que al inicio de su carrera había dicho que no buscaría brincar de puestos. Kumamoto negó que fuera un chapulín y afirmó que su decisión para buscar un puesto en el Senado se debe a partir de la "emergencia nacional", que se observa en distintos temas.

"Yo soy un activista que hace política, que sobre todo soy una persona, un joven que adora a su familia, a sus amigos, la vida, pero sobre todo una persona que cree que el servicio público es de los espacios más nobles en los que nos podemos encontrar. Y desde esa lógica claro que soy un político. Yo no me definiría definitivamente como un "chapulín" o como un "grillo" pero sí me defino como alguien que revindica y que quiere que más personas hagan política", dijo el legislador.



En el lugar se quedará Pablo Torres, quien afirmó que continuará con la misma dinámica de Pedro Kumamoto a partir de que renunciará el 70 por ciento de su sueldo, explicará el por qué la definición en cada uno de los votos y continuará con el proceso para la implementación y designaciones del Sistema Estatal Anticorrupción.

