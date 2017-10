Pedro Kumamoto presenta su aspiración al Senado

Guadalajara

El diputado independiente Pedro Kumamoto presentó hoy formalmente su precandidatura al Senado de la República por Jalisco en las oficinas del Instituto Nacional Electoral ubicadas en la colonia Vallarta Norte, en las inmediaciones de la glorieta Minerva.

El legislador señaló que ya ha hecho la solicitud formal de licencia para dejar el cargo como diputado local, que ya tiene un sucesor y que se mantendrán los acuerdos que han hecho posible la renuncia del 70 por ciento del salario y prestaciones que percibe a favor de una fundación privada de beneficencia.

Puso en relieve que confía en que los 90 días que le da de plazo la ley se puedan conseguir los alrededor de 110 mil firmas de adhesión para soportar su candidatura a la Cámara Alta, cuya estrategia dará a conocer a partir del día 11 de octubre porque la Ley Electoral es muy estricta a ese respecto y debe esperar a que los tiempos para los aspirantes se abran.

El aspirante contó con la presencia de integrantes de Wikipolítica, la agrupación que le ha dado sustento a su proceso político, y anunció que en la fórmula para el Senado será acompañado por la profesora e investigadora de la Universidad de Guadalajara Juanita Delgado, conocida ecologista adscrita al Centro Universitario de la Costa, en Puerto Vallarta, la cual estuvo presenta también en la inscripción de la fórmula.

A la entrada del edificio, enclavado en la calle de Isabel la Católica, lucían globos y un ambiente de fiesta entre los colaboradores de Kumamoto. El aspirante señaló que los ciudadanos deben ser los que tengan la capacidad crítica de determinar si las candidaturas independientes son de personas aptas para cargos políticos y con la honestidad que valga; él consideró que no se trata de una moda, sino de ver caso por caso, porque seguramente hay candidatos independientes que no cubrirían los requisitos de ética y capacidad profesional, por lo cual es una tarea de ciudadanos determinar a quien se apoya y a quien no.

El acto de registro se dio alrededor de las 2:45 de la tarde y se espera el cumplimiento de todos los requisitos que plantea la Ley Electoral para sacar adelante la candidatura.

GPE