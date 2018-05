Protección Civil sin poder multar a empresa Tersa

Altamira

A dos meses del incendio de la empresa Tersa, Protección Civil del Estado no ha aplicado multa a la empresa, según el coordinador ahora sí en 10 días estarán en capacidad de hacerlo, mientras tanto la incineradora sigue clausurada pues no ha corregido lo que les señalaron.

Pedro Granados, coordinador estatal, indicó que el jurídico sigue haciendo la revisión para poder establecer el total de la multa, pues siguen cuantificando la magnitud de lo que ocurrió, así como las afectaciones se causaron y todo con lo que la empresa incumplía.

Sin embargo aseguró que esperan que en 10 días estén en condiciones de aplicar la sanción, mientras tanto la empresa sigue clausurada pues no ha remediado lo que Protección Civil le solicitó, y mientras no haya esas correcciones la incineradora no puede funcionar, pero además tiene otras dos clausuras, una por parte de la Profepa y otra por parte de Ecología del Altamira.

JACM