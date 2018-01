El fuego lo llevó a convertirse en Bombero

Torreón, Coahuila

A los cinco años, Pedro nunca pensó que jugar con cerillos o con una víbora fuera tan peligroso, fue así hasta que su vida estuvo en riesgo en dos ocasiones, en ambos casos fue rescatado por elementos de Bomberos, lo que influyó en su decisión de formar parte de la corporación.

Dividiendo sus días entre la estación Colón y sus clases de derecho, Pedro, con tan sólo 24 años, es uno de los elementos del Cuerpo de Bomberos de Torreón.

Diversos factores influyeron para que tomara la decisión de unirse a sus filas, pero lo ocurrido en dos situaciones impactantes fue lo más importante, la oportunidad de vida que le brindaron los Bomberos.

El joven bombero divide su tiempo entre ser parte de la corporación y ser parte de la carrera de derecho.



Con tan solo cinco años, Pedro estuvo al borde de la muerte luego de quedar atrapado en medio de un incendio. “Las travesuras de un niño de cinco años”, como lo describe, fue el factor causante del fuego.

Al fondo de la casa del pequeño, en el patio de la vivienda, había una habitación que servía como bodega, ahí, Pedro solía jugar y pasar su tardes.

Un día, el niño comenzó a jugar con cerillos mientras su madre estaba al interior de la casa, luego de varios minutos, los cerillos hicieron su efecto y el fuego comenzó.

La madre de Pedro no se había dado cuenta de lo que pasaba, pero fue un vecino quien la alertó del fuego que salía del fondo de su domicilio, fue entonces cuando pidió la ayuda de los Bomberos.

Dentro de la bodega en llamas Pedro no sabía qué hacer, finalmente tomó la decisión que tal vez salvó su vida.

“Yo recuerdo que practicamente fue por mero instinto que logré salvar mi vida, ya que lo que hice al final fue tirarme al suelo y eso ayudó a no intoxicarme, ya que el fuego tiende a ascender y eso pues eso si fue una experiencia que cambió mi vida”, recuerda Pedro 19 años después.

Según recuerda Pedro, los Bomberos llegaron muy rápido, comenzaron a mitigar el fuego y lo sacaron de ahí, poniendo su vida a salvo.Desde Ahí, comenzó una profunda admiración por la corporación, que se reafirmaría 10 años después.

Pedro ha estado más cerca de la muerte que muchas personas, a sus 15 años fue mordido por una pequeña víbora de cascabel que él había cazado en un cerro, metiendola en una botella y llevándola a su casa.

Fue en la misma bodega donde años antes estuvo entre el fuego, que la víbora lo mordió en un dedo mientras jugaba. Nuevamente fue atendido y trasladado por Bomberos.

El adolescente estuvo en el hospital por varios días, ingresando incluso al área de terapia intensiva, donde al pasar del tiempo logró recuperarse de una intoxicación que por poco le cuesta la vida.

Luego de estos hechos, Pedro reafirmó sus intenciones, buscaría ser parte del Cuerpo de Bomberos, objetivo que logró luego de poco tiempo.

Dos situaciones de peligro, hicieron que Pedro decidiera dedicarse a esta riesgosa pero necesaria labor.



"A partir de ahí me nació un gran respeto por el trabajo del Bombero y así, me fui adentrando poco a poco en lo que ellos hacen, hasta que se me dio la oportunidad de integrarme aquí al voluntariado de Bomberos, donde duré dos años y ya consecutivamente llevo ya casi cuatro en servicio”.

En base a estas experiencias, con sincera seguridad, el joven Bombero invita a niños y adultos a acercarse al Departamento, esperando atraer a nuevos elementos y a romper los mitos que hay sobre la corporación.

A sus 24 años, Pedro busca devolver “el favor” que los Bomberos le hicieron en su niñez, pues espera seguir ayudando a la ciudadanía, salvaguardando la vida, a los animales y los bienes, en cada una de las emergencias a las que asiste, pues además del derecho, ser Bombero es su vocación.

“Siento una plenitud en el sentido en que estoy, digamos, devolviendo ese favor que ellos pues, con todo el ánimo de ayudar lo hacen cada día y siento que al estar integrado en las filas de Bomberos, pues, de alguna manera estoy compensando esa oportunidad de vida que se me dio”, concluyó.

