Reviran diputados: no habrá reubicación de pedreras

Monterrey

Aunque desde el principio de la actual legislatura varios diputados pugnaron por el retiro de las pedreras ubicadas en el cerro de las Mitras, en el municipio de Santa Catarina, este miércoles a través de la Comisión de Medio Ambiente, el Congreso del Estado avaló que estos establecimientos sigan operando en el mismo lugar.

Felipe de Jesús Hernández, diputado del Partido Verde Ecologista de México y presidente de esta comisión, declaró que ya alistan el dictamen que reforma a la Ley Ambiental del Estado de Nuevo León para modificar un capítulo en materia de aprovechamiento y extracción de materiales no reservados a la Federación, pero simplemente contempla medidas de regulación.

TE RECOMENDAMOS: Presentará diputado denuncia por pedreras irregulares



El dictamen se pasaría al Pleno el lunes, para turnarla a la comisión y luego se aprobaría el martes en este organismo, para después el miércoles someterlo a aprobación del Pleno.

Este miércoles sesionó la Comisión de Medio Ambiente, en la que incluso participó el secretario de Desarrollo Sustentable, Roberto Russildi, quien precisamente desde hace meses pugnó con los legisladores y logró que no se realizara la reubicación, sino establecer medidas diferentes de regulación.

"¿Qué beneficios?, le damos armas a la Secretaría para poder actuar con más eficacia y más eficiencia con los que se salgan de la norma que ellos mismos establezcan".

¿Toda esta reforma se hizo contemplando que las pedreras van a seguir donde están?

"Tienen que tener una fecha... las nuevas sobre todo, regulando las nuevas instalaciones, las que vengan a instalarse de nueva cuenta, que ya cuenten con todo lo que estamos estableciendo aquí; las zonas de amortiguamiento, las zonas de restricción, todo lo que estamos contemplando".

¿Y las que ya están?

"Aplicar la norma, en cuanto a la emisión de contaminantes de polvos, que se aplique la norma y que tengan que cumplir".

¿Se descarta removerlas?

"Por lo pronto damos facultades a la Secretaría para que apliquen la norma con eficiencia, con eficacia, quitarlas yo creo que sería un problema posterior", declaró.

Por su parte el diputado panista, Marcelo Martínez, integrante de esta comisión, quien encabezó incluso manifestaciones con habitantes de Santa Catarina donde exigía al Gobierno el retiro de las pedreras, hoy se conformó con una regulación y avala que continúen donde están.

¿No se van las pedreras?

"Pues la verdad es que nosotros lo manifestamos desde un inicio que esto lo arranqué trabajando con Sergio y junto con él presenté la iniciativa, la idea no es afectar a la industria, es regularizarla, meterla en un marco legal, cosa que no existía en Nuevo León. No podemos decretar un desalojo, eso no es cosa nuestra, es cosa del gobernador", dijo.

Fue el diputado del PAN, Sergio Pérez, quien falleció en 2016, el que encabezó los movimientos para exigir junto con habitantes de la zona, el retiro de estos establecimientos; sin embargo, a un año de su muerte, sus compañeros apoyaron otra medida bajo el argumento de que no es competencia de ellos, sino del Gobierno.