ONG exigen inclusión en discusión de pedreras

Monterrey

Representantes de la sociedad civil exigieron al Congreso del Estado convocar a mesas de trabajo para discutir el tema de regulación de las pedreras, pero haciendo partícipes a organizaciones ciudadanas y especialistas en la materia.

Rocío Montalvo, representante de Únete Pueblo, acudió a la Oficialía de Partes del Poder Legislativo para realizar la solicitud y ser tomados en cuenta, pues acusó que la Comisión de Medio Ambiente llevó a cabo reuniones "en lo oscurito".

Además, criticó que ahora se busque regular a estas empresas dentro de la Ley de Desarrollo Urbano, lo cual, consideró, están realizando "al vapor" y con intereses del secretario de Desarrollo Sustentable del Estado, Roberto Russildi Montellano.

TE RECOMENDAMOS: Presentará diputado denuncia por pedreras irregulares

"Estamos solicitando al Congreso que se llame urgentemente a unas mesas de trabajo con ciudadanos, asociaciones civiles y especialistas en el tema debido a que se ha anunciado que van a autorizar una propuesta de ley la próxima semana.

"No hay que olvidarnos: el secretario es un constructor, entonces hay un conflicto de interés de su puesto con las acciones de las pedreras", advirtió Montalvo.

En ese sentido, mencionó que la Secretaría de Desarrollo Sustentable informó que existen 22 pedreras en abandono; no obstante, Únete Pueblo confirmó aún trabajan de manera aislada.

TE RECOMENDAMOS: Tiene NL 26 pedreras activas: Estado

Asimismo, señaló que de las 48 empresas extractoras de caliza registradas en el padrón, 31 no cuentan con su manifestación de impacto ambiental, lo cual es un requisito obligatorio para que puedan operar.

Y además de ello, la organización encontró 17 pedreras más que no están contabilizadas.

"Encabezan las principales pedreras, por ejemplo, Matrimar, en Higueras, que se extendió de manera ilegal y que casualmente no aparece en el padrón del Estado.

Diputados exigen a gobernador retirar pedreras

Las bancadas del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado consideraron que el hecho de que se regule a las pedreras en la reforma a la Ley de Medio Ambiente que se votará la próxima semana en el Legislativo, no descarta que el gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, deba de cumplir su promesa de campaña de reubicarlas de Santa Catarina.

"El tema de la regulación de las pedreras en nada debería de contradecir la palabra que el gobernador dio, el gobernador en marzo de 2015 dijo que él iba a remover a todas las pedreras que había en Santa Catarina, luego en el lamentable accidente donde falleció Sergio, aquí en el Congreso lo vuelve a comentar.

"Aquí lo que aparenta es que simplemente se quiere hacer a un lado y no cumplir su palabra para evitarse problema, puede ser por un tema de la campaña que anda haciendo ahorita para buscar la presidencia, no meterse en broncas con los industriales y no cumplir la palabra que venía diciendo", declaró el diputado panista, Marcelo Martínez, integrante de la Comisión de Medio Ambiente.

Al respecto, la diputada del PRI, Gloria Treviño Salazar, comentó que, antes de haber tomado una decisión, el gobernador debió revisar lo que es mejor para la ciudadanía, si la regulación o la clausura.

"Aquí hay que ver de fondo lo que es mejor para la ciudadanía, ya sea la regulación o la clausura, en algunas de las pedreras cuando proceda, lo que vemos una vez más es muy claro, son las incongruencias del gobernador del Estado.

"Es precisamente por no estar el tiempo suficiente en el estado o estar pensando en las próximas elecciones, en sus sueños de la presidencia o demás es porque no está enfocado en los problemas de Nuevo León, yo le invitaría a que siga trabajando sobre los temas, que tenga todos los problemas de mano, que vea lo mejor para los nuevoleoneses y que actúe en una forma congruente", declaró Treviño Salazar.