Alcaldesa busca redireccionar recursos del Paseo Sarabia

Lerdo, Durango

Ante la resistencia de vecinos y dueños de predios de la avenida Francisco Sarabia por la ejecución de obras correspondientes al Paseo Sarabia, la alcaldesa de Lerdo, María Luisa González Achem, contempla solicitar al Gobierno Federal redireccionar los dos millones de pesos para otras obras necesarias para el municipio.

“En Lerdo hay muchas necesidades, podemos avanzar en otros rubros, vamos a ver si podemos redireccionar el recurso a otras obras para el municipio”.





Calificó como lamentable, “que no se piense en las personas con discapacidad e invidentes, la idea es hacer un municipio sustentable y no puede ser si no es incluyente y no ver por todos los ciudadanos” enfatizó.

Debido a que el proyecto fue dictaminado a favor por el Cabildo de Lerdo, la ejecución de la obra para realizar el Paseo Peatonal se puede llevar a cabo, sin embargo, González Achem, resaltó que no se trata de estar en contra de la ciudadanía y de pleitos sino de construir en conjunto.

Por lo pronto, la Administración Municipal ya envió una prórroga al Gobierno Federal, así como la explicación de los motivos por los cuales no se han aplicado los 2 millones de pesos que designaron y que junto con los 700 mil pesos de recurso municipal se construiría la primera etapa del Paseo Peatonal Sarabia.

crc