Ahora sí, inicia construcción del Paseo Sarabia

Lerdo, Durango

Las obras del proyecto Paseo Sarabia ya se pusieron en marcha. Luego de que el diseño original correría del Parque Victoria, hasta la Hidalgo y por negativa de vecinos se suspendió, ahora abarcará diez cuadras al sur empezando por la calle Allende.

La inversión se estima en cuatro millones de pesos, dos que aportó el Gobierno Federal, y otros dos que destinará la Administración Municipal a reserva de las necesidades que existan.

La alcaldesa María Luisa González Achem, informó que el recurso federal estaba etiquetado para la avenida Francisco Sarabia, por lo cual se tenían que aplicar en dicha vialidad.

“Aunque la banqueta y la calle es para todos, es un paso común de los ciudadanos, no nada más para el que vive ahí, ni modo que yo en mi casa no deje pasar a nadie más. No es ni mi banqueta ni mi calle, pero dije, no vamos andar pelando, ya bastantes problemas hay en Lerdo” externó.

Los trabajos consisten en la rehabilitación de mil metros cuadrados de banqueta, además se arreglará la red de drenaje.

A las familias del sector que viven sobre la avenida Sarabia de la Allende hacia el sur, la alcaldesa pidió tener mayor paciencia, y les dijo que no se va alterar el camino, pues lo único que se busca es beneficiar el acceso al Centro de la ciudad, principalmente a las de la tercera edad, y personas con discapacidad motriz.

crc