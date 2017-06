Paseo Morelos... ¿amigo o enemigo de la economía?

Torreón, Coahuila

Las calles están atiborradas de personas, mismas que caminan hacia diferentes rumbos, direcciones y locaciones, pero que aun así, comparten un mismo objetivo: divertirse y pasarla bien.

A lo largo de la avenida, altas palmeras decoran y guían el camino. En el aire se impregna una combinación de aromas provenientes de los negocios y puestos ambulantes, donde se venden una gran variedad de comidas como en feria popular: elotes, nieves, aguas frescas, lonches, camotes, frutas y más.

Diferentes géneros musicales se mezclan entre sí, algunos más estridentes que otros.

Hay diversos eventos, pláticas y exposiciones de arte, fotografías, pinturas, protestas, bailes, shows de entretenimiento, bandas dándose a conocer, recitales de poemas, así como venta de antigüedades, libros y más.

La avenida Morelos, donde ahora las luces neón y el bullicio de los bares inundan el ambiente, no siempre fue así.

Esta calle del Centro de Torreón tuvo una de las peores crisis económicas y fue conocida como una de las más inseguras de Torreón debido que sobre ella, en el hotel Palacio Real, se hospedaban por meses policías federales cuando en la ciudad brotó la guerra entre grupos criminales. El economista Pedro López recuerda que los asaltos y balaceras en la zona ahuyentaron a los clientes.

El miedo, dice, fue el principal rival de la economía del Centro, y la Morelos, una de las avenidas principales del corazón de la ciudad, era el reflejo de abandono, silencio y peligro: alrededor del 50 por ciento de los locales comerciales llegaron a estar cerrados hace cuatro años, según reportes de la Cámara de Comercio de la ciudad.

REVIVIR LA MORELOS DESDE MORELEANDO

Pero la zona logró renacer de las cenizas cuando un grupo de ciudadanos tuvo la iniciativa de organizar la actividad llamada: “Moreleando, de vuelta al centro”.

"Moreleando tuvo como objetivo brindarle vida a la Morelos. Buscamos contrarrestar todo lo que la inseguridad había provocado, dándole un toque artístico y cultural”, Elías Agüero.



La propuesta tuvo como objetivo reavivar el mercado en todos sus sectores y aspectos, logrando al fin un proyecto municipal: “Paseo Morelos”, supuesto amigo de la economía que, con el tiempo y, a pesar de todo, terminó mostrando —para muchos— su otro lado de la moneda.

“Moreleando tuvo como objetivo brindarle vida a la Morelos. Buscamos contrarrestar todo lo que la inseguridad había provocado, dándole un toque artístico y cultural, para que así, las personas tuvieran interés en venir y el mercado se reactivara a través de un flujo de paz y armonía”, me comenta Elías Agüero, miembro y líder organizador de la propuesta.

Elías Agüero, poseía –posee- un bar en esta avenida durante ese tiempo. Relata que tanto él como otros comerciantes, se vieron económicamente afectados.





LA ECONOMÍA DE LA ZONA MUERE

Son las 8:00 de la noche de un sábado. La Plaza Mayor –por la cual pasa la avenida Morelos- está llena de paseantes. Jóvenes vienen y van en sus patinetas, bicicletas. Uno que otro perro callejero corre y busca comida por el lugar, mientras que otros acompañan a sus dueños en su caminata.

La canción de Luis Miguel “La chica del bikini azul” ambienta el lugar, desde el restaurante que se encuentra en esquina con la Morelos, “Los Adobes”.

A diferencia del recorrido hacia La Alameda, al oriente del paseo, en donde se estiman cerca de 30 bares, antros y restaurantes que colocan mesas y sillas que obstruyen y complican el paso de las personas, el camino que parte desde La Plaza Mayor hacia La Plaza de Armas, al poniente, es muy diferente.

La música va perdiendo presencia, la luz pierde potencia, el número de personas es menor y los locales abiertos son pocos. La economía de esta zona va muriendo cada vez más, y pocos son los que parecen percatarse de esto.

No así María del Socorro Fernández, empleada del local Valtentina Boutique, con 48 años en la avenida Morelos. María y el negocio aguantaron los años violentos con ventas “normales” y “buenas”. “Ni la inseguridad provocó que cerráramos un día”, cuenta con orgullo.

María reconoce que el proyecto del Paseo Morelos había ayudado a activar el mercado, pero un mercado cuya función está dirigida a la vida nocturna, mientras que por el día, no se para nadie a la Morelos.

La comerciante cuenta que antes habían muchos más negocios como boutiques, zapaterías, librerías, antigüedades, entre otras, pero ante el bombardeo de bares y antros, critica: “es más que obvio que nos quieren correr, muchos negocios ya están desapareciendo por lo mismo. Y no tardan. Nosotras estamos pensando en irnos”.

El economista Pedro López expone la necesidad de tener variedad de mercado en un sector como el Centro, pues los consumidores constantemente exigen cambios y variedad.

En caso de encasillarse a un solo mercado como el de bares y antros, opina López, El Paseo Morelos podría volver a sus inicios y tener un declive económico grave.

Parecido piensa David Rodríguez, mercadólogo. -¿Cuántos bares no han cerrado aquí en Torreón? Y eso que pegan. Son todo un boom para los jóvenes –cuestiona el mercadólogo. -Bastantes –le menciono y le cito algunos nombres como Amanda, Cinema, Harris, Classico, Privé, que ya desaparecieron.

-Son demasiados que ya ni los recordamos. Y eso que eran buenos, ¿no? -vuelve a cuestionar y yo asiento con la cabeza. -Por más buenos que sean, cierran.

Así es el mercado. Ahora, ¿cuántos bares son los que han cerrado en la Morelos? –vuelve a preguntar. -Muchísimos. -¡Muchísimos!—levanta la voz y hace un ademán con los brazos, expresando grandeza al estirarlos y agitarlos— Aburren después de un tiempo.

No me parece bueno que la economía de la zona se dirija únicamente a ese sector de mercado. Creo que deberían dejarle variedad a la avenida, es decir, si los ‘baresitos y antros’ piensan durar tan pocos años, mejor déjenle también un lugar a los que llevan más de 35 años. Deben entender que no todos se van por el mismo gusto. Es un excelente aportador a la economía, sí, mas no el único.

Para el economista Pedro López y el mercadólogo, David Rodríguez, la importancia de que los centros de las ciudades estén activos económicamente, radica en que generan circulación, visitas y activa la economía, lo que abre potenciales puntos de venta.

“Un centro histórico es importante, puesto que son parte de un crecimiento de conciencia cultural en cuanto a la herencia a conservar y la generadora de riquezas”, dice David Rodríguez.

Vender sin comprar

La Morelos fue una zona escogida para dicho proyecto debido a su área, su posición, además de que sus 17 calles recorren tres atractivos turísticos: La Plaza Mayor, La Plaza de Armas y La Alameda, escenarios que tienen alrededor teatros, museos, parques.

Así mismo, la Morelos era el paseo habitual de la gente hace décadas. Sin embargo, el Paseo Morelos estaba proyectado a seis meses pero demoró más de dos años. Se trabajaron en 14 cuadras que a su vez presentaron fallas como hundimientos en el pavimento.

Se había acordado entre comerciantes y gobierno que el proyecto sería semipeatonal a partir de cierta hora, pues se necesitaba que las personas pudieran transitar con sus automóviles por esas zonas, prometieron que la calle Matamoros –paralela a la Morelos- contaría con estacionamientos en batería, debido que al Centro le habían quitado alrededor de 400 estacionamientos y aun así, nada se cumplió.

“Esto parece panteón Morelos, no Paseo Morelos”, comenta la dueña de la zapatería Capricci, Salma Chaúl. Capricci es un negocio que lleva seis décadas de pie, sin embargo, el remate de muebles y las cajas por doquier, indican que el cierre de su tienda está cercano. Lo que nunca hicieron las balaceras y tiroteos, parece lo hizo un proyecto de gobierno.

Salma es miembro del Consejo del Paseo Morelos y asegura que nunca cerró durante los años violentos. Pero con la reparación de la Morelos, cuenta, vivió dos años sin clientela porque nadie podía pasar.

Los trabajos hacían que la zona pareciera campo minado. Después vino el lanzamiento del Paseo Morelos y no fue lo que esperaban. -¿Sabes qué fue lo que le pregunté a una señora con un negocio similar al mío?: “Señora, ¿cómo le ha hecho para pagarle a los proveedores?, y ella me contestó:

“Tengo un año que no compro nada”. Un año sin comprar nada. Gente que está vendiendo sin comprar. Esa, es la reactivación que hizo nuestro presidente -critica Salma molesta. Salma sentencia que la violencia fue brutal, pero pudieron recuperarse. Del proyecto del Paseo Morelos no tiene buenos augurios.

Miembros del Consejo Morelos y comerciantes con años de historia, creen que el tiempo que tardaron en construir el paseo fue deliberado, y el único objetivo, aseguran, fue acabar con los comerciantes de la zona.

“Yo estoy convencida de que las autoridades solamente buscaban reactivar 5 cuadras con puros antros y bares que se dice que son de ellos mismos”, opina Salma.





El último disparo

Los comerciantes estiman haber perdido más de un millón de pesos durante dos años por las afectaciones de remodelación. Muchos habían invertido sus ahorros en sus negocios, pues creían que el mercado realmente se reactivaría.

Sin embargo, en los próximos meses, al menos 4 negocios cerrarán.

“Esto es un escándalo y un problema, cuando Riquelme (Miguel Riquelme, el alcalde con licencia que hoy quiere es gobernador electo)está en todos lados diciendo que su magna obra es un éxito”, comenta Salma Chaúl con tono sarcástico. En contraparte, el giro de bares y antros se ha beneficiado.

"Es más que obvio que nos quieren correr, muchos negocios ya están desapareciendo por lo mismo. Y no tardan. Nosotras estamos pensando en irnos”, María del Socorro Fernández, empleada de Valetina Boutique.



Elías Agüero, reconoce que el Paseo Morelos ha ayudado a activar el negocio, pues el alcohol y la música es la principal oferta de la zona y por consecuencia el principal imán para los jóvenes, quienes son los que acuden al Paseo en mayor medida.

Ante el contexto, muchos comerciantes de la zona, han comenzado a mostrar su inconformidad de diferentes maneras, y una de ellas, fue la nueva propuesta que se lleva a cabo el primer sábado de cada mes: “A Morelear todo el día”, en donde una de las organizadoras es Rosario Pedraza, dueña del local “Turismo Los Ángeles”.

El fin es ofrecer un toque cultural mediante eventos y concursos que se elaboran durante los medio días, con el objetivo de mantener activos los mercados que se están viendo perjudicados.

Salma Chaúl critica con enojo: -¿Balaceras? Cuestión de minutos y ya. La Morelos duró 2 años cerrada. ¿Buenas ventas antes de Moreleando? Claro, 60 años. No es cuestión de competencia, pero de ella he mantenido a mi casa, a mis 3 hijos y he vivido bien. Siempre nos reponíamos de todo -dice enfatizando en la palabra “todo”. - “Alo único que no me pude reponer es una reparación de mi calle”.

Salma Chaúl, como muchos otros comerciantes a los que no les resultó el proyecto gubernamental, está por cerrar su negocio de 60 años.

“No sé qué voy a hacer o cómo voy a comer. No me lo merezco, nadie. Riquelme realmente me dio mi último disparo, como a muchos otros”.

Avenida Morelos, de vuelta alcentro, una vez más, como aquellos días en los que las balaceras no cesaban.