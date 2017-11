Torreón, Coahuila

La asociación Consejo Morelos ve una avenida desequilibrada en el primer año del Paseo del mismo nombre, pues hace falta seguridad para evitar vandalismo en la infraestructura.

“Vemos un corredor desequilibrado en la infraestructura porque no está completo en el sentido de que no se guardaron los cables de la luz y que la misma arquitectura no invita a que la gente pasee durante el día”, dijo Vanesa García, integrante de la organización.

“Veo una calle fractura y no articulada al 100 por ciento. Tiene diferentes dinámicas y antes había un perfil parcial para toda la avenida”.



Indicó que hay una rehabilitación comercial nada más en una parte y está marcado más en su tramo hacia el oriente de la ciudad.

“La gente no se ha apropiado de ese espacio y en la parte económica hemos visto una merma en el lado poniente, pues los negocios que existieron desde hace más de 15 años se han ido retirando”, detalló.

Consideró que en cuanto a la apertura de bares y centros nocturnos no hubo una regulación en la expedición de licencias.

En cuanto a la vigilancia, comentó que del lado poniente persiste el mayor abandono y queda reflejado en los daños en el mobiliario urbano instalado hace un año.

Opinó que antes de que fuera renovada la avenida existió una vocación más clara del comercio y actividad de la calle.

Añadió que insistirán con las autoridades municipales que vienen para generar mejoras en la infraestructura, entre ellas una iniciativa para colocar sombras y eso permita un mayor uso peatonal.

crc