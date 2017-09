Ausencia peatonal durante el día en el Paseo Morelos

Torreón, Coahuila

El Consejo Morelos Centro Histórico A.C., informó que del 28 de abril al 4 de mayo, tomaron fotografías de las 10:00 a las 17:00 horas y de esta forma evidenciar que durante el día, el Paseo Morelos no registra actividad peatonal debido a que el clima no lo permite.

Jesús de la Garza, presidente de la asociación civil, establece que por ello piden se abra el paso a los vehículos en sus dos sentidos, además de que se les permita el estacionamiento en esta vía y se habilite la vuelta con precaución a la izquierda.

Luego de que se diera la remodelación de la avenida Morelos, los comercios no han sido beneficiados por el contrario, tan solo en el tramo de la calle Treviño a la Rodríguez (cuatro cuadras) se han desocupado 20 locales, 14 departamentos, 18 despachos para oficina, en total 52 establecimientos.

"Es un hecho que el Paseo Morelos no es un paseo diurno debido a las características propias del clima de la ciudad. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo en limitar a un solo carril la vialidad y en sí el Paseo Morelos es bueno, pero las disposiciones sobre la vialidad no fueron consensuadas. Tomamos fotografías a partir de las 10:00 horas durante una hora hasta las 17:00 horas y se demuestra que no hay casi peatones".

Afirmó que mediante un oficio emitido el 22 de septiembre enviado y sellado con atención al alcalde de Torreón, Jorge Luis Morán Delgado, se le invitó que asistiera a la Junta de Consejo en donde se le haría este planteamiento, pero no respondieron ni él ni su equipo a esta petición. En tanto que el edil dijo que analizará el tema.

En el estudio se registraron un total de 256 despachos para oficinas desocupados, así como la planta baja en avenida Juárez y calle Rodríguez.

En el edificio San Jorge por ejemplo que se encuentra en esquina con Valdez Carrillo y avenida Hidalgo, hay dos pisos cerrados con 18 despachos para oficinas.

dcr