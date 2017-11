Usuarios reclaman retrasos de Viva Aerobus en Torreón

Torreón, Coahuila

Los usuarios de la aerolínea Viva Aerobús reclamaron el retraso en uno de sus vuelos por más de cuatro horas y recordaron que no es la primera vez que ocurre.

Margarita Serrato fue una de las afectadas y en su caso tuvo que perder una cita médica en el Hospital de la Mujer del Ejército en el área de Oncología.

"Me cancelaron un domingo y el vuelo lo reprogramaron para cuando ellos quisieron. Tuve que cambiar todas mis citas y ahorita salen con que no. No es una gripe y se lavan las manos porque no nos arreglan las cosas".

Dijo que ahora por culpa de las fallas en esa empresa de transporte, en el centro médico piensan que miente en cuanto a no poder acudir a las revisiones.

"El problema que se presentó es técnico y se va satisfacer este retraso para los pasajeros. Este tema compete directamente a la aerolínea y procede la compensación".



"Me siento triste porque la señorita me dice que soy una mentirosa y yo no pongo reglas en el Hospital Militar. Los doctores tienen sus días y sus citas".

Por su parte, José Manuel Martínez Gallegos, director de Radio Torreón, fue otro de los afectados que no alcanzó aus compromisos laborales en la capital del país.

"El vuelo iba salir a la 01:15 de la tarde y cinco minutos después de la hora nos avisaron que el vuelo trae un retraso de dos horas con 55 minutos, sin embargo nos informaron que lo abordaríamos a las 5:30 de la tarde".

Comentó que derivado de lo sucedido se quejaron ante inspectores de la Procuraduría Federal del Consumidor, pues consideran una clara violación a la Ley de Aeronáutica Civil que establece que ante un retraso de esa naturaleza debe haber una retribución.

"Hay mucho malestar entre algunas personas porque dicen que no es la primera vez que pasa con esa aerolínea. Nosotros les pedimos que dispusieran de otro avión o un medio alterno, pero argumentaron que no tenían convenio con otra aerolínea".

Otros afectados manifestaron que la compañía nada más les proporcionó un cupón para una comida en el restaurante del Aeropuerto Internacional de Torreón y en la línea 01 800 que les pasaron no les dan ninguna respuesta.

Alfredo Mafud, delegado de la Profeco en La Laguna, dijo que atendieron el reporte y que en su momento habrá una compensación económica para los afectados por las fallas que se presentaron en la aeronave.

