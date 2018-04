Por actas, RED perdió planilla en Lampazos

Monterrey

El dirigente estatal del partido Rectitud, Esperanza Demócrata (RED), Alain Sandoval, declaró que si no logran que su planilla sea aceptada por la Comisión Estatal Electoral (CEE), para contender por la alcaldía de Lampazos, recurrirán a otras instancias, como es el Tribunal Estatal Electoral (TEE) o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Sandoval detalló que la CEE no aprobó la propuesta porque dos personas entregaron copias de acta de nacimiento con un escrito bajo protesta de decir verdad, y que no les están haciendo válida esa opción. Además, al dejar fuera a esos dos aspirantes a ediles, no cumplirían con el precepto de paridad.

Explicó que los aspirantes entregaron esas copias de actas, porque son personas nacidas en otro estado, y no lograron conseguir en tiempo el documento original, pero que pueden comprobar que son mexicanos, ya que además cuentan con credencial de elector.

Dijo que en todo caso piden que les den la oportunidad de suplir a esas dos personas.

“Nos hicieron el comentario que no cumplíamos con la paridad de género en manera horizontal; nosotros registramos de manera equitativa, de igual forma, el número de hombres y de mujeres a la alcaldía. El problema aquí que nos dicen, es que por cuestión de dos acta de nacimiento, a nosotros nos comentan, que en Lampazos de Naranjo no vamos a poder contender. Nosotros creemos que con eso (que presentamos) se subsanó, pero ayer (el viernes) la CEE expresa que no, que quieren las actas de nacimiento originales”, finalizó.