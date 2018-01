Alcaldesa comparte rosca de reyes con mil 500 lerdenses

Torreón, Coahuila

Con un centenar de roscas, bolos y cánticos navideños, María Luisa González Achem conmemoró la tradición popular para el gusto de las familias lerdenses.

Junto a su equipo de trabajo, la presidente municipal dijo que se entregarán porciones para un aproximado de mil 500 personas, destacando que la actividad se realiza para atender sobre todo a los niños.



“La comedera no se termina hasta los tamales de febrero”, dijo entusiasmada la munícipe quien precisó, siempre será un placer el sostener una tradición eminentemente familiar, donde confluyen elementos religiosos con el tradicional rosario junto al nacimiento colocado en el kiosco de la Plaza de Armas de la ciudad.



En otros temas, mencionó que al momento no hay bajas ni enroques en su equipo puesto que la elección que se vivirá este año es por la presidencia de la República y no se le han solicitado licencias para postularse o unirse a una campaña política.



En el plano municipal, estableció que el drenaje pluvial continúa colapsándose en la ciudad, motivo por el cual este día ya han recibido 4 llamadas ciudadanas alertando sobre desbordamientos de aguas negras.



Por tal motivo este año se aplicará el 40% del presupuesto asignado al municipio dentro del Ramo 33, estimado entre los 15 a 20 millones de pesos, pensando que requerirán mayores inversiones para mejorar el estado general del sistema.

