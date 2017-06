Participación en planes parciales se concentra en última semana

Guadalajara

La poca participación ciudadana que ha habido en los casi dos meses que lleva el proceso de consulta para la actualización de los Planes Parciales de Guadalajara, es un fenómeno normal que se repondrá en la última semana de la actividad, aseguró el coordinador del Proceso de Actualización de los instrumentos de Planeación Urbana, Héctor Sanromán.

“Históricamente hemos visto que la última semana es cuando llegan de golpe todas las propuestas, entonces ahorita podrá parecer un número bajo pero bueno, ya la última semana es donde llega el grueso de las propuestas ciudadanas”, dijo Sanromán, pues explicó que “muchos” ciudadanos se llevan los documentos para analizarlos, y meten su propuesta los últimos días.

Ayer se llevó a cabo el foro de consulta itinerante en Tetlán, en una jornada de siete horas participaron 55 vecinos; desde el pasado 8 de marzo que inició la consulta con estos talleres que viajan de zona en zona y puntos establecidos en cada una de éstas, ha habido alrededor de 300 propuestas.

Respecto a la posibilidad que plantearon a MILENIO JALISCO críticos del proceso el pasado 23 de junio, de posponer los planes debido a su complejidad para los ciudadanos, el coordinador señaló que estos continuarán, pues se explica a los participantes debidamente el proceso.

“Aquí vinieron y expresaron las inquietudes, incluso metieron sus propuestas por escrito. Les explicamos que más que parar el proceso, más bien estamos en el momento para poder hacer todas estas correcciones”, dijo.

Y añadió sobre las jornadas que “a veces sí es complicado porque no puedes atender, o satisfacer los intereses de todos, pero el plan parcial lo que busca es satisfacer las necesidades de la mayoría. A lo mejor habrá quienes no estén de acuerdo pero mientras el interés colectivo esté por encima del particular, eso es lo que buscamos en el plan parcial”.



Cuestionan vecinos por San Rafael

En el taller de consulta desarrollado ayer en la zona Tetlán, una de las preocupaciones que más externaron los vecinos que participaron en ella, fue el destino del parque San Rafael y la conservación de sus áreas verdes.

“(Que se vaya a destruir el parque) es una apreciación errónea, no hay ninguna intención del gobierno municipal de cambiar un solo metro cuadrado de espacio verde por zona habitacional (…) les explicamos que el parque San Rafael continúa siendo parque San Rafael, área verde, espacio público, y que de eso no hay ninguna modificación”, aseguró Sanromán.

Otras inquietudes de los ciudadanos este domingo fueron el reordenamiento de giros irregulares, tales como bares y cantinas, y la preocupación sobre las obras que se llevan a cabo en el Club Chivas San Rafael.

Héctor compartió además que los vecinos proponen análisis de plan parcial para condicionar máximo cuatro niveles de construcción.

El último foro de consulta de los Planes Parciales se llevará a cabo el próximo domingo en la zona siete, en el Parque Montenegro, de Polanco, de las 10:00 a 17:00 horas.

MC