López Santillana busca fomentar participación ciudadana

León, Gto.

El alcalde Héctor López Santillana presentó una iniciativa para eliminar las responsabilidades como servidores públicos que tienen los integrantes de consejeros ciudadanos, con el argumento de “fomentar la participación ciudadana”.

Con ello, López Santillana pretende que quienes se integran a un consejo ciudadano, no sean tomados en cuenta como servidores públicos, eximiéndolos así de ser señalados por posibles conflictos de interés o tráfico de influencias.

De acuerdo con lo expuesto por el Secretario del Ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez, la iniciativa que fue presentada en la Sesión de Ayuntamiento busca que se reforme el artículo 5 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el estado de Guanajuato y sus municipios.

“La iniciativa para reformar diversos ordenamientos municipales a fin de dar cumplimiento al artículo 5to de la Ley Responsabilidades administrativas para el Estado de Guanajuato que establece que no se considerarán servidores públicos a los consejeros independientes de los órganos de gobiernos”.

“La participación ciudadana es la base de toda sociedad, no sólo en elegir a sus gobernantes sino también en aportar ideas y hechos, participar no significa tener parte de algo preconcebido, ser consultado de algo ya decidido o estar presente en una actividad previamente determinada”, explicó.



La iniciativa propuesta fue turnada a las comisiones Unidas de Gobierno y Contraloría y Combate a la Corrupción, donde ahí los regidores estarán analizando y debatiendo la propuesta para posteriormente votarla en el Ayuntamiento de León.



“Debe prevalecer tal normativa para que aquel consejero independiente, aquel miembro del consejo de administración, o algún otro órgano de Gobierno con funciones afines que no esté supeditado a intereses personales patrimoniales o económicos y por consecuencia pueda desempeñar su condición libre de conflicto de intereses”, puntualizó el Secretario del Ayuntamiento.