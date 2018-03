Transportistas explican razón del paro camionero en GDL

Guadalajara

Los transportistas que participan en el paro del servicio de transporte público acudieron la mañana de este jueves al Palacio de Gobierno del Poder Ejecutivo para dejar una ratificación del pliego petitorio que el pasado 27 de febrero entregó la Asamblea de Transportistas y Concesionario.



De acuerdo a los organizadores del paro, este continuará hasta el lunes o si hay alguna respuesta favorable previo al 5 de marzo próximo.



Entre las solicitudes está el "incremento de la tarifa de 9 a 10 pesos (es la aprobada para quienes operen bajo modelo ruta-empresa) y que ya se libere en general porque no nos están dando soluciones económicas para la sustitución del parque vehicular, para establecer el sistema de prepago porque el incremento de los insumos, el diésel, ya se pusieron muy altos. Tenemos cuatro años que no se nos incrementa ni un peso, en esos cuatro años el Diesel ha subido en 51 por ciento", expuso Enrique Galván, vocero de la organización del paro.

Otro punto solicitado tiene referencia al sistema de prepago. Los transportistas no se niegan a operar dicho sistema pero si están en contra "de que lo operen terceras personas, personas ajenas, lo que se pretende como lo quieren manejar, es hacer un sistema de prepago como hace un pulpo camionero otra vez, que haya una organización x que sea la que maneje todos los recursos y al empresario no le llegue nada", agregó.



Aseguró que las tres empresas (Artesanos, C-04 antes 136-a y la especial 706) no han tenido los resultados previstos con el funcionamiento del sistema de prepago.

El tercer punto solicitado es una prórroga de 2 años a las unidades que ya tienen operando 12 años y que ya deben ser removidas por un nuevo vehículo. Este periodo adicional pide sea efectivo a partir del incremento solicitado a 10 pesos para que exista un periodo de ahorro y se adquieran los nuevos automotores.



Ante la extinción del Sistecozome exigen que se entregue una concesión a cada uno de los subrogativos que operaban en dicho sistema. Todas las peticiones, dicen los manifestantes, pueden ser cumplidas por el gobierno de Jalisco.

SRN